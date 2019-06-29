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      Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти

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      Липень 2019 Україна - що зміниться у липні 2019 - нововведення
      Які зміни чекають українців у липні / 24 канал

      З 1 липня в Україні запрацює ринок електроенергії, отримаємо підвищення пенсій та оновлені соціальні виплати, ще одну порцію нових ДБНів та подорожчання послуги з оформлення паспортів.

      Які ще покращення чи погіршення чекають українців з наступного місяця – розбиралися журналісти 24 каналу.

      Запуск ринку електроенергії

      З 1 липня в Україні стартує запуск ринку електроенергії, це практичне втілення закону, прийнятого в 2017-му.

      Головні новації – держава перестане бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії. Торгувати нею почнуть як будь-яким іншим товаром. Ціни на електроенергію стануть незалежними від "розподілів зверху". Хоча і не відразу. І так, дешевої електрики не буде. Зате після того, як ринок електроенергії запрацює – українці отримають шанс стати багатшими.

      Читайте також:  Ринок електроенергії: як працюватиме та що зміниться для українців

      Зросте прожитковий мінімум і соціальні допомоги

      З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум – до 1936 гривень (проти 1853 гривень до того). Всі соціальні виплати, що до нього прив'язані, також зростуть.

      • Для дітей до 6 років – 1699 гривень (замість 1626);
      • для дітей 6-18 років – 2118 гривень (2027);
      • для працездатних – 2007 гривень (1921);
      • для непрацездатних – 1564 (1497).

      Інші соцвиплати складуть:

      "Декретні" – мінімум 501,75 гривні;

      Допомога малозабезпеченим сім'ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75% прожиткового мінімуму):

      - для працездатних – 421,47 гривні (проти 403,41 досі);
      - для непрацездатних та інвалідів – 1564 (1497);
      - для дітей до 6 років – 1444,15 (1382,1);
      - для дітей 6-18 – 1800,3 (1722,95);
      - для дітей 18-23 (за умови навчання) – 1705,95 (1632,85).

      Допомога при народженні дитини не зміниться – 41 280 гривень, з яких 10 320 – разова виплата, і далі 860 гривень щомісяця упродовж 3 років.

      Допомога особам, які не мають права на пенсію – яким виповнилося 63 роки, але не достатньо стажу для виходу на пенсію – 1564 гривні (досі – 1497). Таку саму допомогу будуть отримувати інваліди І,ІІ і ІІІ груп, а також – матері-героїні.

      Детальніше про інші соцвиплати тут

      Підростуть пенсії

      Оскільки збільшиться прожитковий мінімум – зростуть і пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія складе 1564 гривні. Таким чином, пенсіонери з мінімальним розміром пенсій отримають доплату у розмірі 67 гривень, пояснили у Пенсійному фонді.

      Наступного разу прожитковий мінімум перерахують у грудні цього року, отже і пенсії та соцвиплати також тоді зростуть.

      Читайте також: Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу

      Нові ціни за отримання паспортів

      З 1 липня 2019 року набудуть чинності ухвалені урядом нові суми вартості адміністративних послуг у сфері міграції.

      Вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. За даними Державної міграційної служби, загальна вартість паспортів з 1 липня така: 

      • оформлення ID-картки за 10 днів – 471 гривня;
      • оформлення ID-картки за 20 днів – 345 гривень;
      • оформлення закордонного біометричного паспорту за 10 днів – 1034 гривні;
      • оформлення закордонного біометричного паспорту за 20 днів – 682 гривні.

      Ціни на паспорти
      Як зміниться вартість оформлення паспортів

      Нові ДБН: парковки та присвоєння адрес

      З 1 липня 2019 року вступають у дію нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування автостоянок і гаражів. Вводиться обов’язкова вимога – облаштовувати зарядками для електрокарів мінімум 5% машино-місць на парковках, що будуються або реконструюються.

      Крім того, дозволять будувати ліфти з громадських будинків до підземних паркінгів під ними.

      Також з наступного місяця почне діяти експериментальний порядок з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна (діятиме до кінця 2020 року). Він передбачає можливість присвоєння адреси на безоплатній основі за бажанням забудовника:

      • під час отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
      • після отримання документу, що надає право на виконання будівельних робіт;
      • після прийняття об’єкта в експлуатацію.

      Читайте також: Що зміниться в будівництві станцій метро в Україні

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Пенсія Публікації Статті Ринок електроенергії ДБН ID-картки
      Джерело: 24 канал
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