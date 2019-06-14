Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу

Конституційний суд визнав норми деяких законів, якими були запроваджені тимчасові обмеження виплат пенсій спеціальним категоріям пенсіонерів, неконституційними. 24 канал дізнався у юристів, як це рішення вплине на людей похилого віку.

Законодавча передісторія

1 січня 2016 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким встановлювались вікові обмеження для отримання права виходу на пенсію за вислугою років. В цьому законі йшлось про освітян, медиків, працівників соцзабезпечення, льотного і льотно-виробничого складу, артистів театрально-концертних заходів.

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Водночас, 1 квітня 2015 року парламентарі на 5 років підвищили вік виходу на пенсію за вислугою років для жінок, які мають право на неї (робітниці локомотивних бригад, майстрині на лісозаготівлях й інші) та збільшили спеціальний стаж. Раніше представниці цих професій могли виходити на пенсію в 50 років, після законодавчих змін – в 55.



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Такі новації значно зменшили коло тих, хто мав право на отримання пенсії за вислугу років. Відповідно, таким працівникам для отримання пенсії недостатньо було здобути спеціальний стаж у галузі, а необхідно було також досягнути встановленого визначеного пенсійного віку,

– переконує юрист ЮФ "Кушнір, Яким’як та Партнери" Алла Скрипник.

Народні депутати подали до КСУ звернення, в якому запитували: чи відповідають Конституції деякі положення закону "Про пенсійне забезпечення" та інших законів, якими були запроваджені тимчасові обмеження виплат спеціальним категоріям пенсіонерів.

Про що йдеться в рішенні Конституційного суду

На думку КСУ, встановлення додаткового вікового обмеження в призначенні пенсії за вислугу років у 55 років для освітян, медиків, працівників соцзабезпечення, артистів театрально-концертних закладів та у 50 років для працівників льотного та льотно-виробничого складу суперечать конституційному принципу соціальної держави. Суд коректно підмічає, що сутність надання пенсії за вислугу років полягає у специфіці робіт та їх впливі на здоров’я працівників. Такий вплив та, як наслідок, втрата професійної працездатності не може бути пов’язана з досягненням конкретного віку. Власне, це й відрізняє пенсію за вислугою років, яка є додатковою соціальною гарантією, зокрема для працівників освіти та охорони здоров’я, від звичайної пенсії за віком. Встановлення додаткових вікових обмежень фактично стирає значення такої соціальної гарантії.

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Також КСУ вважає неконституційним збільшення на 5 років спеціального стажу, необхідного для виходу на пенсію за вислугу років для всіх інших категорій працівниць. На думку суду жінки, які виконують спеціальні роботи, зазнають особливих фізіологічних змін, що ускладнюють подальше працевлаштування. Зрівняння віку виходу на пенсію за вислугою років для чоловіків і жінок, зайнятих на спеціальних роботах, скасовує спеціальні гарантії щодо охорони праці працівниць та спеціальні умови набуття права на пенсію за вислугою років.



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Таким чином КСУ визнав неконституційною умову щодо необхідності досягнення певного віку (50 років для працівників льотного та льотно-випробного складу, 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення, артистів) для отримання пенсій за вислугу років.

Відтепер громадянам не потрібно перейматися питанням віку, аби отримати пенсію за вислугу років, якщо є необхідний трудовий стаж,

– пояснює рішення суду адвокат правничої групи "Colares" Ірина Кепич.

Які питання суд не розглядав

Водночас, КСУ не розглядав вікові обмеження для отримання пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, які встановлені в інших положеннях закону. Тобто й надалі працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера, бортпровідники та інженерно-технічний склад зможуть отримувати пенсію за вислугу років лише після 50 та 55 років відповідно.

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Алла Скрипник пояснює, що це положення не було внесене до конституційного подання депутатів, отже надалі залишається чинним.

Як захистити свої права

Алла Скрипник зауважує, що положення закону "Про пенсійне забезпечення", які встановлювали додаткові вікові обмеження та підвищували спеціальний стаж, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ рішення про їх неконституційність.

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Приміром, наразі вчитель або лікар, який вже має певний спеціальний трудовий стаж, матиме право на пенсію за вислугу років, не чекаючи досягнення 55-річного віку. Водночас, як зазначає юрист, питання – про який конкретно спеціальний трудовий стаж йдеться – наразі є відкритим. Разом із додатковими віковими обмеженнями, рішення КСУ скасувало законодавче положення, яким такий спеціальний стаж був визначений. Усунення такої прогалини є питанням парламентарів, які при прийнятті відповідного закону не можуть його ігнорувати, адже рішення КСУ є обов’язковими до виконання.

У разі відмови в оформленні пенсії громадянам, які мають необхідний трудовий стаж, але не досягли 50/55 років, варто звертатись за захистом своїх прав та інтересів до суду,

– додає Ірина Кепич.

Рішення Конституційного суду є обов’язковим для виконання.