Судная ночь, – жителі Липецька здивували феєричною реакцією на дронову атаку

Для росіян ніч проти 3 липня видалася неспокійною. Зокрема, для жителів Липецька, які стали говорити про "судную ночь".

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Атака дронів по Липецьку

У ніч проти 3 липня російське місто Липецьк зазнало атаки безпілотників. Місцеві жителі в соціальних мережах повідомили про численні вибухи та звуки пролітання дронів у небі над містом.

Зокрема, на одному з відео, яке опублікували російські пабліки, місцеві жителі феєрично відреагували на атаку та говорили про "судну ніч".

Реакція росіян на атаку дронів: дивіться відео

Так, цієї ночі БпЛА летіли до Липецька. Місцеві писали у телеграм-каналах про те, що дрони летіли у бік аеродрому Липецьк-2.

Дрони летять над Липецьком: дивіться відео

До слова, у районі ПАТ "Енергія", що у Липецькій області, повідомляють про влучання безпілотників. Об'єкт спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Відповідну продукцію використовують, зокрема, в оборонній промисловості.