Росіяни заявили про атаку дронів на Липецьку область: саме тут горів металургійний завод

У ніч проти суботи, 24 лютого в російському Липецьку пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа на металургійному комбінаті. У Кремлі заявили про атаку дронів.

Після того, як у мережі повідомили про звук безпілотників і кілька вибухів. А згодом і про сильну пожежу на Новолипецькому металургійному комбінаті, в міноборони Росії таки визнали атаку дронів.

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Кажуть, що дрони збивали майже дві години. Звісно, в атаці звинувачують Україну.

"Протягом минулої ночі з 00.20 до 02.00 припинено чергові спроби київського режиму здійснити "терористичні атаки" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – ідеться в повідомленні ворожого відомства.

В міноборони країни-агресора заявили, що нібито їх засоби ППО перехопили безпілотні літальні апарати над територіями Курської (1 БПЛА), Липецької (2 БПЛА) областей та знищено БПЛА над територією Тульської області.

Щоправда, виникають сумніви щодо правдивості цих слів. Адже, як мінімум, у Липецькій області росіянам точно не вдалось перехопити дрони. Це доводять яскраві відео палаючого заводу, у які безпілотники власне влучили.

Пожежа та дрон на Новолипецькому металургійному комбінаті: відео

Губернатор закликав не панікувати

Згодом відреагував на нічні вибухи і губернатор Липецької області Росії Ігор Артамонов. Він цинічно зазначив, що попри відео, які опубліковані у мережі з кадами пожежі, хвилюватись нема чого.

"Розумію, що всі схвильовані опублікованими в соцмережах відео та повідомленнями. Спецслужби перевіряють інформацію про безпілотників, як і першоджерело відео", – зазначив

До слова, у мережі також місцеві публікують відео наслідків ударів по комбінату. На кадрах видно, що на території заводу виникло кілька дуже сильних пожеж. Зазначають, що прилетіло від двох до чотирьох дронів, а також про те, що атаковані й інші промислові об'єкти.