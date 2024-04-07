Саміт НАТО – не про Україну: які ключові питання можуть там обговорювати

У липні 2024 року відбудеться ювілейний 75-й саміт лідерів країн-членів НАТО. Україна продовжує наполягати на приєднанні до Альянсу. Утім, декілька країн виступають проти запрошення.

Зокрема, мовиться про США та Німеччину, які є нашими партнерами. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом пояснив, яку політику проводять ці країни.

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Роль США та Німеччини

За словами політолога, США – перша скрипка в Альянсі. Німеччина теж є серйозним економічним гравцем, зокрема, і лідером у ЄС. Але у безпекових питаннях йде у фарватері із США. Ця взаємозалежність має довгу історію від початку формування НАТО.

"Тому, власне, дійсно на сьогоднішній день вся політична воля Альянсу перш за все зводиться до питання того, готові чи ні США. Ми бачимо, що у них немає готовності. Відповідно всі інші, зокрема і Німеччина, це вже похідні на сьогоднішній день від того, що в Білому домі не готові запросити Україну в НАТО", – пояснив він.

Тому поки деякі політичні лідери не готові, Україна має отримати щось замість членства в Альянсі. Зокрема, зброю.

Питання саміту

Головними ж питаннями на липневому саміті можуть бути про роширення. Тут мовиться про Фінляндію та Швецію. Олег Сакяян наголосив, що Альянс продемонстрував готовність розширюватися, зокрема, біля російських кордонів.

Ми маємо бути свідомими, що саміт НАТО – це не саміт про Україну, це саміт про саму організацію. Для них – це визначна подія, і вони будуть її піднімати на високий щабель. По-друге, це потреби реформування самого НАТО, більш адекватні механізми, інституційні, правові для реагування на сучасні виклики,

– пояснив він.

Третє питання може стосуватися України, але воно буде не на перших щаблях. Так, лідери НАТО можуть підтвердити, що чекають на нас, але прямо зараз запрошувати не будуть.

"Це обговорення додаткових програм підтримки синхронізації з Україною, вивчення українського досвіду і імплементації його в НАТО. Програми по спільному розвитку збройних сил і в цілому системи стійкості та оборони. Все це також буде на порядку денному, заключаючи певними програмами більшого лідерства і підтримки НАТО України", – припустив Саакян.

Крім цього НАТО може перебрати координаційні функції по відношенню до формату Рамштайн, аби таким чином убезпечити від внутрішньополітичної кризи в США.

"Це також буде видаватися, як віха в розвитку НАТО і в його спроможності долати сучасні виклики. Загалом, більша частина перемог НАТО буде ігнорувати фактор російсько-української війни і підтримки України. Вони будуть навколо, а питання сконцентровані на контексті", – додав політолог.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що США та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України в НАТО. І не варто цього очікувати на липневому саміті.

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