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24 Канал Новини України У липні Росія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку 2026 року, – Генштаб
1 серпня, 19:08
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Оновлено - 19:11, 1 серпня

У липні Росія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку 2026 року, – Генштаб

Владислав Кравцов

У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць Сили оборони України ліквідували 42 860 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що розповіли у Генштабі про ворожі втрати за липень 2026?

У Генштабі зазначили, що втрати у липні стали найвищим місячним показником у 2026 році.

Згідно з оприлюдненою статистикою, щомісячні втрати особового складу РФ у 2026 році становили:

  • січень – 31 710 осіб;

  • лютий – 26 090;

  • березень – 31 960;

  • квітень – 32 980;

  • травень – 33 760;

  • червень – 39 290;

  • липень – 42 860 осіб.

Загалом за перші сім місяців 2026 року, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, втрати особового складу російських військ сягнули 238 650 осіб.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати російського агресора.

 

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