У липні Росія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку 2026 року, – Генштаб

У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць Сили оборони України ліквідували 42 860 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Що розповіли у Генштабі про ворожі втрати за липень 2026? У Генштабі зазначили, що втрати у липні стали найвищим місячним показником у 2026 році. Згідно з оприлюдненою статистикою, щомісячні втрати особового складу РФ у 2026 році становили: січень – 31 710 осіб;

лютий – 26 090;

березень – 31 960;

квітень – 32 980;

травень – 33 760;

червень – 39 290;

липень – 42 860 осіб. Загалом за перші сім місяців 2026 року, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, втрати особового складу російських військ сягнули 238 650 осіб. У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати російського агресора.