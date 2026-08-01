У липні Росія зазнала рекордних втрат у живій силі від початку 2026 року, – Генштаб
У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць Сили оборони України ліквідували 42 860 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Що розповіли у Генштабі про ворожі втрати за липень 2026?
У Генштабі зазначили, що втрати у липні стали найвищим місячним показником у 2026 році.
Згідно з оприлюдненою статистикою, щомісячні втрати особового складу РФ у 2026 році становили:
січень – 31 710 осіб;
лютий – 26 090;
березень – 31 960;
квітень – 32 980;
травень – 33 760;
червень – 39 290;
липень – 42 860 осіб.
Загалом за перші сім місяців 2026 року, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, втрати особового складу російських військ сягнули 238 650 осіб.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати російського агресора.