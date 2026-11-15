Лише 12 ракет на місяць: ветеран війни вказав на критичну нестачу ППО

Україна отримує від союзників лише 12 ракет на місяць станом на 15 листопада. Майор у відставці Олексій Гетьман наголосив, що така кількість не здатна захистити від ударів РФ.

В ефірі 24 Каналу майор у відставці та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що затримки з передачею ракет виникають через бюрократію в Пентагоні.

Чому затримується озброєння

За його словами, попри оплату озброєння європейськими партнерами, офіційні підтвердження поставок з'являються лише після їхнього фактичного прибуття в частину. Він нагадав, що про надходження комплексів Patriot українці також дізналися тільки після перших збитих російських "Кинджалів".

Цілком можливо, що ці ракети вже в Україні, але офіційна позиція нашої влади поки що така, яку озвучив Верховний Головнокомандувач, президент Зеленський: ми отримуємо в місяць 12 ракет. Це ні про що. Взагалі ні про що,

– наголосив Олексій Гетьман.

Ведуча Яна Богославська додала, що така кількість ракет є вкрай недостатньою, зважаючи на інтенсивність щоденних обстрілів і номенклатуру зброї, яку ворог спрямовує проти українських міст.

Олексій Гетьман пояснив, чому такі поставки не захищають від атак: відео

Масштаби дефіциту систем ППО

Проблема браку засобів протиповітряної оборони вже призвела до тяжких наслідків під час нещодавніх атак. Зокрема, на початку листопада через гостру нестачу боєприпасів оборонцям вдалося збити лише 4 цілі з 36 балістичних ракет, запущених агресором.

Водночас європейські запаси перехоплювачів скоротилися до мінімуму, а суттєвого нарощування постачань аналітики очікують не раніше ніж через рік.