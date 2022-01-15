Лише 2 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину: де найважча ситуація
Джерело:МОЗ
Станом на 15 січня 2 регіони залишаються "помаранчевими". Інші області України перебувають у жовтій зоні.
Найнапруженіша ситуація в Івано-Франківській та Сумській областях. В обох регіонах перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
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Ситуація у "помаранчевих" областях
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом на Прикарпатті зріс до 25,9%. Показник, який повинен становити не більше ніж 20%, перевищений третій день поспіль. Рівень та динаміка госпіталізацій поступово зростають.
Тим часом у Суській області цей показник становить 25,8%. Але в цьому регіоні трохи покращилася ситуація з госпіталізаціями – за минулу добу більше пацієнтів виписалися, ніж потрапили до лікарень.Зверніть увагу: помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не має додаткових обмежень – він є сигналом того, що регіон наближається до червоної зони. Але при потребі місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження самостійно.
Яка ситуація в інших регіонах
- Рівень захворюваності по країні плавно зростає – нині 198 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 12,2% при нормі ≤20% / <4%. А ось охоплення тестування перебуває на рівні 1 038 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.
- Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 25,6 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення.
- Динаміка рівня госпіталізацій теж невисока – 6,3% при допустимій нормі у 50%. Тим часом завантаженість ліжок з киснем трішки зросла і становить 22,3% (допустима норма – 65%).
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу