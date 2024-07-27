Лише 4 години без світла: які графіки відключень будуть 28 липня
В Україні продовжують діяти графіки відключень світла, однак їх стало набагато менше. Так, у неділю, 28 липня, світло вимикатимуть лише на 4 години.
Про це повідомили у ДТЕК. Водночас у разі змін, українців будуть оперативно інформувати.
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Як будуть вимикати світло 28 липня
За вказівкою Укренерго, у неділю, 28 липня, світло вимикатимуть лише на 4 години. Так, графіки відключень завтра застосовуватимуться з 18:00 до 22:00.
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про це будуть оперативно інформувати.Зверніть увагу! Оперативні новини про останні події в Україні та світі читайте в телеграмі 24 Каналу.
В Укренерго додали, що з 18:00 до 22:00 будуть відключати лише одну чергу споживачів. В інші години обмеження не прогнозуються. Водночас українцям варто ощадливо споживати електроенергію та не вмикати потужні пристрої в пікові години.
Як вимикатимуть світло 28 липня / Інфографіка Укренерго
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В Укренерго прогнозують, що вересень і жовтень можуть пройти без відключень електроенергії, а якщо вони будуть – то мінімальні. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що, якщо "винести за дужки" саме обстріли та кліматичні погодні аномалії, які фіксувалися в Україні буквально нещодавно, то дійсно схоже на те, що ситуація буде поліпшуватися.
Водночас нові генеруючі потужності будуть планово виходити з ремонту.
Кудрицький також додав, що найскладніший місяць для української енергетики – це липень. Наразі пікові температури вже минули, тому й ситуація зі світлом почала покращуватися.