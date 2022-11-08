Лише "добра воля Києва": у Росії зробили цинічну заяву про готовність до переговорів з Україною

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Москві не висувають жодних попередніх умов для відновлення переговорів з Україною. Там сподіваються на "добру волю Києва".

Кремль вкотре публічно проявив інтерес до переговорів з Україною. Цього разу там запевнили, що не мають ніяких умов щодо початку перемовин. Про це повідомляють росЗМІ.

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Росія сподівається на "добру волю України"

За словами заступника голови МЗС Росії Андрєя Руденка для відновлення переговорів необхідна лише "добра воля Києва".

Україна ухвалила закон, який забороняє їй вести мирні переговори з Росією. Це їхній вибір, ми завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини. З нашого боку попередніх умов немає жодних, крім головної умови: щоб Україна виявила добру волю,

– сказав Руденко.

Наприкінці лютого у МЗС Росії повідомляло про те, що Кремль готовий говорити "про мир і умови припинення кровопролиття в Україні, але в центрі переговорів повинна бути денацифікація та демілітаризація України".

Чому Україні не слід вести переговори з Росією

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав указ про відмову від переговорів з Владіміром Путіним. Глава держави наголосив, що відновлення перемовин буде можливим лише після звільнення українських територій та усунення від президентства кремлівського диктатора.

На відміну від Москви, Київ висуває декілька ключових умов для перемовин. Серед них відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією.

7 листопада 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Росією. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова для початку перемовин – виведення російських військ з території України.

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