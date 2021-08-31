Лише один кандидат: в Естонії обрали нового президента

В Естонії 31 серпня депутати з другої спроби обрали нового президента. Ним став директор Естонського національного музею Алар Каріс.

Напередодні голосів не вистачило

Каріс був єдиним кандидатом на виборах. Його підтримали 72 парламентарі, а 8 бюлетенів виявилися пустими.

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У першому турі, 30 серпня, за Каріса проголосували 63 депутати. Цього виявилося недостатньо, адже кандидат має отримати не менше ніж 68 голосів зі 101 можливого.

Зауважимо, в Естонії президента обирають депутати на таємному голосуванні.

Як відбувалися виборчі перегони в Естонії

Кандидатом на виборах Каріса висунули депутати Центристської партії та Партії реформ, які утворюють панівну коаліцію та мають 59 мандатів у парламенті. Інші два кандидати не брали участь у виборах за станом здоров'я.