Лише один кандидат: в Естонії обрали нового президента
Джерело:ERR
В Естонії 31 серпня депутати з другої спроби обрали нового президента. Ним став директор Естонського національного музею Алар Каріс.
Напередодні голосів не вистачило
Каріс був єдиним кандидатом на виборах. Його підтримали 72 парламентарі, а 8 бюлетенів виявилися пустими.
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У першому турі, 30 серпня, за Каріса проголосували 63 депутати. Цього виявилося недостатньо, адже кандидат має отримати не менше ніж 68 голосів зі 101 можливого.
Зауважимо, в Естонії президента обирають депутати на таємному голосуванні.
Як відбувалися виборчі перегони в Естонії
Кандидатом на виборах Каріса висунули депутати Центристської партії та Партії реформ, які утворюють панівну коаліцію та мають 59 мандатів у парламенті. Інші два кандидати не брали участь у виборах за станом здоров'я.
Що відомо про Алара Каріса63-річний Каріс є біологом та державним службовцем. Впродовж 2007 – 2012 років він був ректором Тартуського університету. Згодом чиновник став генеральним ревізором Естонії. З 2018 року він очолює Естонський національний музей.
Джерело: Вікіпедія