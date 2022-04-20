Лише в окремі години, – у ДПСУ кажуть, що величезних черг на кордоні вже немає

Ситуація на прикордонних пунктах України стабілізувалася. Час перебування на рубежах незначний.

Про це 20 квітня розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, що автомобілі можуть чекати на кордоні по кілька годин.

До теми Ситуація на кордонах: інтерактивна карта з чергами на пропускних пунктах

"В останній час черг на виїзд з України практично немає. Є окремі години і напрямки, коли одночасно може прибути невелика кількість громадян і черга може сягати приблизно 100 легкових автомобілів", – сказав Демченко.

Люди їдуть з Польщі

За словами речника ДПСУ, фіксують збільшення потоку людей, що прямують до України. Це, як правило, з території Польщі. Прикордонники на своїх інформаційних ресурсах кожні 2 години дають інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску.

Такі ж ресурси є у прикордонників Польщі, тому раджу громадянам активно цікавитись інформацією щодо стану завантаженості пунктів пропуску, щоб вибирати для себе найкращий маршрут,

– сказав Демченко.

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