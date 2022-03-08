Лише російський паспорт: європейські бізнесмени просять забрати громадянство ЄС у росіян
Джерело:openpetition.eu
Багато росіян прийняли громадянство в країнах Європи та мають по два або й більше паспортів. У ЄС вже виступили проти такого стану речей, щоб росіяни не могли уникнути відповідальності за війну в Україні.
Поки ЗСУ нищать російських окупантів, потужні санкції ведуть економіку ворога до катастрофи. Деякі росіяни сподіваються врятуватися завдяки подвійному громадянству, але таку можливість вже передбачили.
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Петиція проти подвійного громадянства росіян
Група європейських бізнесменів створила петицію, яка має на меті позбавити громадян країни-окупанта уникнути відповідальності.
Вони просять заборонити росіянам мати подвійне громадянство у країнах ЄС.
Автори петиції пропонують:
- заборонити громадянство ЄС та Росії;
- громадяни з множинним громадянством мають негайно повідомити про себе, якщо одне з них – російське;
- розробити та впровадити механізм припинення громадянства ЄС для тих російських громадян, які нині мають паспорти ЄС.
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