Лише російський паспорт: європейські бізнесмени просять забрати громадянство ЄС у росіян

8 березня 2022 , 22:23
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Джерело:

openpetition.eu

Багато росіян прийняли громадянство в країнах Європи та мають по два або й більше паспортів. У ЄС вже виступили проти такого стану речей, щоб росіяни не могли уникнути відповідальності за війну в Україні.

Поки ЗСУ нищать російських окупантів, потужні санкції ведуть економіку ворога до катастрофи. Деякі росіяни сподіваються врятуватися завдяки подвійному громадянству, але таку можливість вже передбачили.

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Петиція проти подвійного громадянства росіян 

Група європейських бізнесменів створила петицію, яка має на меті позбавити громадян країни-окупанта уникнути відповідальності. 

Вони просять заборонити росіянам мати подвійне громадянство у країнах ЄС. 

Автори петиції пропонують: 

  • заборонити громадянство ЄС та Росії;
  • громадяни з множинним громадянством мають негайно повідомити про себе, якщо одне з них – російське;
  • розробити та впровадити механізм припинення громадянства ЄС для тих російських громадян, які нині мають паспорти ЄС.

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Автор: Ярослав Сиваківський