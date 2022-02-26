Лише спільними зусиллями відіб'ємо ворога: голова Харківської ОДА закликав допомогти

Харків продовжує чинити супротив російським окупантам. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов звернувся по допомогу до волонтерів.

Голова Харківської ОДА наголосив, що у службових цілях необхідні авто типу "Пікап".

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Це потрібно для захисту наших людей та територій.

Хто готовий допомогти – чекаємо вашого дзвінка за телефоном: +380 (50) 325 84 08 Лише спільними зусиллями відіб’ємо російського ворога. Ми сильні, поки єдині,

– наголосив Олег Синєгубов.

Яка ситуація на Харківщині

Станом на 26 лютого на Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Неспокійно було у напрямку Дергачів, Циркунів і Чугуєва.

Раніше очільник Харківської облдержадміністрації повідомив про повітряну тривогу в місті. У Генштабі ЗСУ також повідомили, що в ніч на 26 лютого ворожим військам не вдалося загарбати жодного українського міста.

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