Лише українською, в уніформі та без музики: хто та як перевірятиме маршрутки у Києві

Столичні маршрутки перевірять на чистоту та відсутність музики у салонах. З 17 вересня у Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень.

Вони контролюватимуть дотримання нових стандартів перевезень у маршрутних таксі. Як все відбуватиметься та чи допоможе це змінити маршрутні перевезення на краще – читайте далі.

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Хто та як контролюватиме порядок у маршрутках

З липня 2021 року в Києві ввели нові правила для приватних перевізників. Так, згідно з ними, водії у маршрутках повинні бути в уніформі, спілкуватися українською мовою та не вмикати музику. Окрім цього, температура у салоні влітку має бути не вищою за +22°C, а взимку не нижчою за +15°C. Для контролю температурного режиму в салонах автобусів придбали спеціальні термометри.

Інспектори, які все це перевірятимуть, почали працювати з 17 вересня. Вони мають боді-камери та контролюють:

температурний режим у салонах транспортних засобів;

наявність усіх необхідних документів у водіїв;

відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу (музики та плакатів);

наявність інформаційного плаката з портретом і даними водія;

технічний стан транспорту;

чистоту;

наявність уніформи у водіїв;

пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю.

З липня 2021 року в Україні діють нові правила для приватних перевізників / Фото КМДА

На перший рейд інспектори відправилися 21 вересня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов на своїй сторінці у фейсбуці.

Чотири інспектори оновленої Комунальної служби перевезень вийшли у свій перший рейд відразу за п'ятьма маршрутами: №№150, 155, 157, 525 та 192.

Усов розповів, що відносно чотирьох з них буде складено акти й винесено попередження:

155-й маршрут перевіряли позапланово за скаргою від громадянина на те, що доводиться дуже довго чекати автобус. За дві години перевірки його справді ледве дочекалися, хоча допустимий інтервал між прибуттями на зупинку – 15 хвилин. Виявилося, що замість 10 автобусів на маршруті їздить усього 2.

525-й – не вважає за потрібне вішати позаду трафарет із номером маршруту.

150-й – водії виїхали взагалі без жодних документів. З двох автобусів інспектори були змушені висаджувати пасажирів, повертати гроші за проїзд і організовувати резервний автобус, щоб довезти людей до місця призначення.

157-й – "втік" від перевірки. Побачивши інспекторів, водій удав, що просто катається повз.

Під час першого рейду виявили чимало порушень / Фото КМДА

На дорогах Києва – купа мотлоху, якого треба позбутися, замінивши його на повноцінний, повнорозмірний комфортний транспорт. У нових інспекторів є 1477 маршруток та 323 комунальні автобуси для планових та позапланових перевірок. Зайдуть у кожну,

– написав Усов.

Як перевірки вплинуть на перевезення у маршрутках

Про те, що маршрутки у Києві треба привести до ладу, говорять вже давно, але чи допоможе таке нововведення виправити ситуацію – поки сказати важко. Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг", зазначив, що нова ініціатива з перевірками маршруток беззаперечно позитивна. Проте, лише в тому сенсі, що це краще, ніж нічого. Оскільки муніципальні перевезення – це складний клубок інституційних, регуляторних і фінансових проблем. І за допомогою лише інспекторів цей "квест", який нерідко робить життя пасажирів нестерпним, не розв'язати.

Назагал же, в контексті створення Комунальної служби перевезень є немало запитань. Як-то: наскільки кваліфіковано відбувається HR-відбір її інспекторів? Які критерії ефективної роботи цих "контролерів", якими показниками вимірюватиметься їхній KPI? За якими алгоритмами буде працювати Служба, чи пропорційними будуть публічні витрати на діяльність органу – до масштабності охоплення інспекторським контролем багатьох сотень київських маршруток? За якими показниками КМДА визначатиме реальний вплив інспекторів на покращення якості перевезень?

– пояснив Тітамир.

Лише інспектори не допоможуть виправити проблеми з маршрутками / Фото з фейсбуку Констянтина Усова

Він додав, що більшість маршрутних таксі – це приватні перевізники (загалом у Києві -1,6 тисячі маршруток за офіційними даними). Проїзд у цих транспортних засобах оплачується готівкою, що є безперечним атавізмом у нинішніх умовах, не кажучи вже про відсутність маркетингових знижок для пасажирів і мережевих проїзних.

Вже не кажучи про допотопний технічний стан, зокрема, "Богданів" старої модифікації, які складають значну частину всього транспортного парку столиці (муніципального й приватного). Так, у Києві, навіть за офіційними даними, близько 60% ринку наземних перевезень припадає на маршрутні таксі. Хоча, як вважає низка експертів, це співвідношення становить 80%. Тоді, як у європейській практиці маршрутки є лише допоміжним засобом, який займає лише 10-15 % від усього громадського транспорту,

– наголосив експерт.

Понад 60% з цього масиву припадає на застарілий і вкрай зношений парк – на "Богдани", "ГАЗелі", "Рути", Iveco Daily, Mercedes-Benz Vario та інші "маломісткі" марки, випуску не пізніше 90-х років минулого століття. З 1,6 тисячі маршруток, які возять пасажирів у Києві, лише 12,5% (200 автобусів) випущені після 2015 року (згідно з офіційними даними мерії).

Тітамир пояснив, що вкрай незадовільний технічний стан маршруток вже є проблемою безпеки пасажирів, їхнього здоров'я, а часом і життя. Відтак, для справді якісних транспортних послуг потрібно розробити програму тотальної заміни цього мотлоху сучасними, багатомісними й низькопідлоговими автобусами, бажано електротранспортом – для зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Більшість маршруток у Києві – застарілі / Фото з фейсбуку Констянтина Усова

Потрібно закріпити в конкурсних умовах додаткові вимоги до кожного столичного перевізника, – всі маршрутки повинні бути обладнані кондиціонерами, що працюють в стандартному режимі охолодження і підігріву салону. Водночас обов'язково мають бути інформаційні табло на зупинках. Куди правди діти – сьогодні в Києві в цьому сенсі панує суцільний хаос,

– додав експерт.

Він підсумував, що все це – повний перелік тих заходів, які мають здійснити уряд, парламент і столична влада (та й інші українські муніципалітети), щоб трансформувати міські перевезення з нинішніх антилюдських у цивілізовані й комфортні, де пасажир, споживач – понад усе. А от лише однією появою інспекторів цю проблему не вирішити.