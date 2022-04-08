Лише за 3 дні 5 тисяч українців стали добровольцями-рятувальниками: поки що достатньо

Усього за 3 доби у добровольці-рятувальники зареєструвалось близько 5 тисяч людей.

Про це повідомили у ДСНС України. Добровольці будуть залучені до ліквідації наслідків війни Росії проти України. Йдеться про роботи з розбору завалів, рятування людей, надання допомоги потерпілим, а також розвантаження гумвантажів тощо.

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У ДСНС повідомили, що вже сформовано необхідну кількість добровільних формувань, які приступили до проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на відповідних територіях.

У випадку, якщо буде необхідно більше людей, про це повідомлятиме місцева влада.

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