За день боїв на Луганщині окупанти доставили в лікарні сотні поранених: переважно стан важкий

Окупанти активізувалися вздовж всієї лінії бойового зіткнення на Луганщині. Проте українські військові дають їм гідну відсіч. Тому вороги за один день поїв уже мають значні втрати.

Навіть попри те, що часто своїх поранених росіяни покидають, їм доводиться госпіталізовувати велику кількість орків. На Луганщині 5 березня вже доставили в лікарні 650 прихильників "русского мира".

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Поле бою вже вкрите трупами окупантів

Російські окупанти почали наступ піхоти під прикриттям танків. Проте їх це не рятує, від куль і артилерії наших захисників. Поки наші воїни стійко утримують позиції, ворогів доставляють до лікарень.

Здебільшого лікарі оцінюють стан орків як важкий. Але їм ще досить сильно пощастило.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників,

– зазначили в Операції об'єднаних сил.

Більшість госпіталізованих представників окупаційної армії Росії – з попаснянського напрямку. У них виявляють чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо.

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А ось ті, хто мають контузії та легкі поранення навіть не потрапляють до лікарень, бо там вже закінчуються місця. Натомість їм надають першу медичну допомогу та відправляють далі воювати в якості "гарматного м'яса".

За даними нашої розвідки, це лише посилює деморалізацію ворогів. Тому, зокрема, склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий і шукає шляхи до дезертирства.

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