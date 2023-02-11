Лише за три дні наступу на Вугледар росіяни втратили понад сотню одиниць техніки, – Oryx

Російські загарбники, намагаючись наступати на Донеччині, втратили понад 100 одиниць техніки. Це тільки за три дні наступу.

За даними нідерландського OSINT-проекту, мовиться про втрати росіян протягом 8 – 10 лютого.

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Що відомо про втрати росіян

Росія втратила 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків, за три дні наступу на Авдіївку та Вугледар,

– заявили у проєкті.

Військовий аналітик моніторингової групи Якуб Яновський опублікував список техніки, яку втратила Росія.



Техніка, яку втратила Росія на війні в Україні буквально за декілька днів

Аналітики вважають, що така кількість втраченої техніки свідчить про невдалі штурми Вугледара та Авдіївки.

Щодо втрат загалом, то фахівці порахували, що Росія на війні в Україні втратила 9 189 одиниць різного озброєння, включно з танками, бронетранспортерами, бойовими машинами піхоти та іншою технікою.