Ліси зазеленіють, і для агресора почнеться справжнє пекло, – голова української розвідки

Українці готуються до партизанської війни проти ворога. За словами очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, щойно довкола все зазеленіє, окупантів очікує нова пекельна фаза протистояння.

Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Nation пояснив, що бойові дії в Україні вже змінилися від початку війни. На теперішньому етапі росіяни почали обстрілювати наші міста та уникати наземних зіткнень із ЗСУ. Це підтверджують і дані британської розвідки.

До теми У військових частинах Росії фактично закінчилися гроші, - розвідка

Українські партизани знищуватимуть ворогів

Голова розвідки порівняв українців зі спартанцями, які мужньо боролися у Фермопілах, хоч і не мали достатньо сил. Водночас він висловив упевненість, що українці не розділять долю античних воїнів, адже ми вже довели, що "друга армія світу" – лише міф.

Російське командування багато разів допускало прорахунки, і ми використовуємо ці прорахунки. Українська армія показала, що армія РФ як "друга армія у світі" – це великий міф. Це просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни,

– наголосив Буданов.

Він також додав, що незабаром у війні настане ще один переломний момент. А саме – повноцінна весна. І це на користь Україні, адже коли довкола все зазеленіє, у тилу росіян почнуть активно діяти наші партизанські загони.

Наші воїни, наші службовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на російські війська... Незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло,

– підсумував Буданов.

Голова української розвідки наголосив, що до лав партизанів ввійде дуже велика кількість людей.

Дивіться також – Арестович спрогнозував, чи буде затяжна війна: відео