Перелякані росіяни намагаються приховати "хлопок" у приміщенні суду в окупованому Лисичанську

У ворога почались значні проблеми. Справа в тому, що Україна дуже влучно б'є по складах та скупченню техніки росіян на окупованих територіях.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону розповів про чергову атаку на росіян. Трапилась вона в тимчасово окупованому Лисичанську, інформує 24 канал.

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Ворог все хоче приховати

Гайдай повідомляв, що ЗСУ вдарили по так званому штабі окупантів, який вони розмістили в будівлі суду. Там у них якраз була нарада. Тому наші воїни одним махом ліквідували близько пів сотні окупантів.

За словами голови ОВА, тепер в окупованому Лисичанську перелякані росіяни намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду.

Територію вони очепили, в людей перевіряють мобільні телефони, аби фото/відео місця "хлопка" не потрапило в мережу. Так назасідали, що близько 50 окупантам присвоєно номер "200",

– сказав Гайдай.

Він запевнив, що ті, хто ще поки живий – перебувають у паніці. Крім того, досі тривають бої на околицях області. Луганщина продовжує тримати оборону.

Втрати ворога у війні проти України

На 23 липня 2022 року втрати росіян сягнули 39 240 ліквідованих окупантів. Втрачає росія також і багато техніки. Порахувати точну кількість не можуть, бо інтенсивність бойових дій дуже висока.

А 21 липня ЗСУ, серед інших ударів по ворогу, атакували також Чорнобаївку. Також в одному місці завдали удару по базі, де було велике скупчення військ ворога. І такі "феєрверки" тепер ЗСУ влаштовують щодня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснював, що російська армія зазнала значних втрат на війні в Україні. На жаль, поки що вони не є критичними для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс, але проблеми у військах окупанта лишаються.

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