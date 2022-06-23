Лисичанськ триматиметься довше, оборона потужна, – Гайдай

В Лисичанську добре сформована оборона. Російським загарбникам буде складно захопити місто через його вдале географічне розташування.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він підтвердив інформацію, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися з півдня до Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.

До теми На Сєвєродонецькому напрямку росіяни захопили населені пункти Лоскутівка і Рай-Олександрівка

Гайдай наголошує, що не потрібно панікувати у цій ситуації. Підрозділи Збройних Сил України майже 4 місяці надійно тримали оборону на цих рубежах і не давали окупантам просуватися. За цей час ворог зазнав серйозних втрат та певним чином виснажився.

На цих територіях вже буквально не було за що чіплятися – окупанти підступно знищували все своєю артилерією та авіацією. Саме тому українські військові, які перебували поблизу Лоскутівки та Рай-Олександрівки та ближніх населених пунктів, перейшли на лінію оборони поблизу Лисичанська.

Там все пристріляне та обстріляне. Те, що наші хлопці тримали лінію оборони і 4 місяці завдавали величезних втрат ворогу, – це вже героїчні вчинки. Там просто не було за що чіплятися, тому відійшли й перегруповуються вже на підступах до Лисичанська, – зазначив Гайдай.

Лисичанськ вигідно розташований

Якщо порівнювати розташування обох міст, то Сєвєродонецьк останній розташований внизу, а Лисичанськ – на висоті. В останньому значно краще оборонятися. Тим паче там сформована серйозна оборона та вже перебуває достатня кількість військ.

До того ж вже минуло майже 4 місяці з початку повномасштабного вторгнення, а українські військові досі тримаються у промзоні Сєвєродонецька. У випадку з Лисичанськом там можна буде стримувати наступ окупантів значно довше.

Можна сказати, що Лисичанськ буде триматися довше. Оборона там потужна. Достатньо військ. Наші захисники виконають завдання на всі 100%, – підкреслив Сергій Гайдай.

Він додав, що наразі є можливість кожного дня постачати гуманітарні вантажі та військову допомогу до Лисичанська. Евакуація також проводиться. Окупанти не контролюють трасу Лисичанськ – Бахмут, але регулярно її обстрілюють.

Гайдай про ситуацію поблизу Лисичанська: дивіться відео

Варто зауважити, що російські загарбники кинули серйозні ресурси на захоплення усієї території Луганської області. Однак їм так не вдається її захопити через героїчний опір Збройних Сил України. У такому постійному наступі російські війська виснажуються, через що вони змушені постійно залучати додаткові резерви. До речі, окупанти вже втратили 34 430 особового складу.