З Лисичанська та Сєвєродонецька буде проведено чергову евакуацію
21 березня 2022 , 09:48Читать новость на русском
Ірина Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів станом на 21 березня 2022 року.
Згідно з інформацією, будуть відкриті такі напрямки:
Важливо Евакуація на Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя: оголосили маршрути
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце збору – ДСНС, що на вулиці Сосюри, 324.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів – Будинок культури, що на вулиці Хіміків, 28.
- З міста Гірське до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, Будинок культури та вулиця Миру, 136.
Крім того, зазначили, що автобуси для евакуацій та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.
Ранковий брифінг Ірини Верещук за 21 березня