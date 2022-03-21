З Лисичанська та Сєвєродонецька буде проведено чергову евакуацію

Ірина Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів станом на 21 березня 2022 року.

Згідно з інформацією, будуть відкриті такі напрямки:

Важливо Евакуація на Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя: оголосили маршрути

З міста Лисичанськ до міста Бахмут . Місце збору – ДСНС, що на вулиці Сосюри, 324.

. Місце збору – ДСНС, що на вулиці Сосюри, 324. З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів – Будинок культури, що на вулиці Хіміків, 28.

Місце зборів – Будинок культури, що на вулиці Хіміків, 28. З міста Гірське до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Першотравнева, 42, Будинок культури та вулиця Миру, 136.

Крім того, зазначили, що автобуси для евакуацій та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.

Ранковий брифінг Ірини Верещук за 21 березня