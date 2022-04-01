У Лисичанську росіяни замінували трасу, якою їхав евакуаційний автобус

Ворог за допомогою безпілотника замінував трасу в Лисичанську. Цим маршрутом мав проїжджати евакуаційний автобус з людьми. На щастя, трагедії вдалось уникнути.

Також ворожі сили обстріляли Новодружеськ та Привілля. Як повідомив у своєму телеграмі Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, загалом провели евакуацію із 6 міст та сіл. Майже у кожному ворог порушує "режим тиші".

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Як повідомив Гайдай, росіяни зранку 1 квітня відкрили вогонь по Гірському, а також по старих районах Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю.

У Лисичанську на шляху евакуаційного автобуса опинилися міни. Водій завчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут. Трагедії вдалося уникнути,

– повідомив Гайдай.

За інформацією очільника ОВА Луганська, росіяни скинули міну на дорогу за допомоги безпілотника.

Нагадаємо, 31 березня Гайдай попередив, що найближчим часом ситуація на Луганщині може погіршитись. Людей закликали не відкладати евакуацію.

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