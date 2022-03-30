У Лисичанську росіяни знищили дитячий садок

Російські окупанти ціленаправлено знизують об'єкти інфраструктури в українських містах. У лисичанську внаслідок обстрілу був зруйнований дитячий садочок.

Лисичанськ опинився під обстрілом окупантів. Вранці 30 березня російські загарбники обстріляли околиці міста. Тоді було завдано значних руйнувань житловим багатоповерховим будинкам. Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали. Одна з них загинула.

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Вдень вони завдали удару і по інших районах. Під обстріл потрапив і дитячий садок, який лише за рік до цього відремонтували. Чи є під завалами люди – поки невідомо.

Зважаючи на значну кількість обстрілів, рятувальники не встигають гасити пожежі та розбирати завали.

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