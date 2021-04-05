У Лисичанську вандали знову пошкодили меморіал Героям-добровольцям

На Луганщині зловмисники розмалювали пам'ятник Героям-добровольцям. За фактом наруги над пам'ятником і пам'яттю про захисників України поліцейські почали досудове розслідування.
Джерело:фейсбук Тетяни Погукай
Про черговий акт вандалізму повідомила прессекретарка Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай.
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На Луганщині пошкодили патріотичний пам'ятник
- До поліції 4 квітня звернулася жителька Лисичанська. Вона розповіла, що невідомий розмалював меморіал Героям-добровольцям.
- На місці події слідчо-оперативна група встановила, що написи на пам'ятнику зафарбували приблизно о 6:00.
Як відреагувала поліція
- За фактом наруги над пам'ятником та пам'яттю про захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, поліцейські розпочали досудове розслідування.
- Справу відкрили за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі терміном від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
- Наразі правоохоронці шукають зловмисника.
Що відомо про пам'ятник Героям добровольцям?Його урочисто відкрили в Лисичанську 14 жовтня 2020 року. Гроші на виготовлення монументу за закликом активістів у фейсбуці зібрали всього за декілька днів.