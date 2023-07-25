У Туреччині спалахнули лісові пожежі, вогонь наближається до курортного міста Кемер

У турецькій Анталії ввечері 24 липня спалахнула лісова пожежа. Вона наблизилась до курортного міста Кемер.

Заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мюнір Карааліоглу заявив, що всі пожежі контрольовані. За його словами, загрози для людей немає.

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Що відбувається в Туреччині

Лісова пожежа спалахнула в районі селища Гьойнюк в районі Кемера провінції Анталія ввечері 24 липня. Згодом через вітер вогонь поширився на велику територію.

Мер Кемеру Неджаті Топалоглу повідомив, що пожежа швидко поширилася в лісовій зоні на 3,5 кілометра. Проте влада не оголошувала евакуацію людей.

Заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мюнір Карааліоглу пояснив, що зараз ризикований період, адже температура повітря висока, а вологість – низька. Тому це пожежонебезпечний період. Проте влада запевняє, що загрози для людей немає.

"Кемер є туристичним регіоном, але зараз немає пожежі, яка загрожує туристичним об'єктам. Наші гості продовжують спокійно проводити відпустку у своїх готелях. У нас є Кемерська державна лікарня, яка розташована недалеко від зони пожежі. Як запобіжний захід наш шановний губернатор евакуював її пацієнтів", – додав Каралоглу.

До гасіння залучили авіацію

У країні всю ніч проти 25 липня гасили пожежу. Вже вранці міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли пояснив, що до гасіння пожежі залучили 11 літаків, 22 вертольоти, 62 пожежні машини та 512 рятувальників.

З першого моменту, коли почалася пожежа, герої лісу ведуть запеклий бій. Наше втручання з повітря і на землі триває безперервно,

– запевнив Юмакли.

До речі, через пожежу щонайменше шестеро людей надихались диму та перебували в лікарні. Відомо, що влада евакуювала людей з 10 домогосподарств.

Влада пояснила, що гасити пожежу складно через нерівну місцевість. Саме тому залучили авіацію.

"Наша мета — взяти вогонь під контроль протягом дня (25 липня – 24 Канал). Занадто багато команд і обладнання. Він не поширився на житлові райони. Нашу лікарню евакуювали як запобіжний захід, але вона продовжує працювати", – заявив міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой.

Лісові пожежі в Туреччині, причина яких невідома / Фото Anadolu та DHA