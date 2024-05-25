Під Києвом сталася масштабна лісова пожежа: ЗМІ публікують моторошні кадри
За повідомленням ЗМІ, у Київській області спалахнули сильні лісові пожежі. Зазначається, що одна з них сталася у Вишгородському районі, неподалік Межигір'я.
Також пабліки публікують відео із клубами диму над лісовою гущавиною за Коцюбинським зі сторони Ірпеня.
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Під Києвом сильно горить ліс
Так, один із київських телеграм – каналів пише, що біля Вишгороду горять 2 гектари лісу. Зазначається, що спалахнула травʼяна підстилка, на місці працюють пожежники. У мережі уточнюють, що ліс горить у селі Нові Петрівці. Саме тут розташований парк-пам'ятник Межигір'я, який раніше був резиденцією Віктора Януковича.
Де розташовані Нові Петрівці: дивіться на карті
У Нових Петрівцях палає ліс: дивіться відео
У Вишгородському районі лісова пожежа: дивіться відео
Також пабліки розповідають про пожежу за Коцюбинським і поширюють кадри диму.
Де розташоване Коцюбинське: дивіться на карті
У напрямку Ірпеня горить ліс / Фото соцмережі
Над Києвом утворилися димові хмари / Фото Лев Шевченко
Зазначимо, що синоптики попереджали про надзвичайну пожежну небезпеку на території майже всієї України. Експерти зазначали, що вона зберігатиметься протягом 25 – 28 травня.24 Канал намагається зв'язатися з ДСНС Київської області для отримання коментарів.
У Києві горіла СТО: що відомо
- 22 травня в Оболонському районі столиці виникла сильна пожежа. Як потім з'ясувалося, то палало СТО.
- У ДСНС Києва уточнили, що площа загоряння становила 300 квадратних метрів. Полум'я охопило два ангари.
- Пожежу вдалося повністю ліквідувати за годину після того, як надійшло повідомлення надзвичайникам.
- На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 17 одиниць особового складу.
- На щастя, минулося без жертв і постраждалих.