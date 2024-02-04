"Пекло на землі" : Чилі накрила одна з найбільш смертоносних лісових пожеж в історії

У південній і центральній частині Чилі оголосили надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі. Наразі вже відомо про зруйновані понад 1500 будинків та кілька десятків загиблих

Особливо постраждав регіон Вальпараїсо. Там загинула щонайменше 51 людина. Також відомо про загиблих у провінції Марга-Марга.

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Смертельна стихія

Наразі понад 400 людей також вважаються зниклими безвісти. Очікується, що кількість жертв зростатиме.

Як повідомляє місцева влада, причиною стихійного лиха стали надзвичайно сухі умови та підвищення температури до 40 градусів.

Наслідки пекельної катастрофи у Чилі / Фото Javier Torres, AFP

У місті вжили низку заходів, аби якомога швидше впоратися із наслідками катастрофи. Місцева влада запровадила евакуацію людей із постраждалих районів. Також у деяких містах ввели комендантську годину для того, щоб звільнити дороги для карет швидкої, аби ті могли швидше дістатися до потерпілих.

Крім того, міністерство охорони здоров'я наказало призупинити планові операції й створити тимчасові польові госпіталі. На роботу до госпіталів беруть студентів останніх курсів.

До гасіння лісових пожеж залучили 1 400 пожежників. Крім рятувальників на місцях працюють також і військові.

Стихійне лихо у Чилі: відео AP

У Чилі намагаються загасити одну з наймасштабніших пожеж в історії країни: відео Al Jazeera

Нагадаємо, що на початку січня у центральній частині Японії стався землетрус магнітудою 7,6. Більше сотні людей загинули. Понад пів тисячі людей отримали поранення. Більше сотні людей вважаються зниклими безвісти. Вчені називають цей землетрус найсильнішим за останні чотири десятиліття.