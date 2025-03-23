Пекельна стихія у Південній Кореї: згорів тисячолітній буддистський храм, вигоріли гектари землі
- Лісові пожежі в Південній Кореї знищили тисячолітній буддистський храм Унрамса та загалом 4 650 гектарів території.
- У вогні загинуло 4 осіб та постраждало ще 6, 390 людей залишилися без домівок.
Південну Корею охопили масштабні лісові пожежі. Через вогонь дотла згорів тисячолітній буддистський храм Унрамса на пагорбах в районі Ийсон, що на сході країни.
Він був збудований за часів династії Сілла, яка правила до 935 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на News.Az.
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Вогонь знищив тисячі гектарів землі
Монахам храму вдалося врятувати від вогню декілька унікальних святих реліквій.
Пожежа знищила буддистський храм у Південній Кореї: дивіться відео
Аварійні служби продовжують ліквідовувати пожежі. У регіоні оголошено режим національного лиха.
Південну Корею охопили лісові пожежі: дивіться відео
Повідомляється, що загоряння почалося 21 березня в окрузі Санчхон, що за 250 кілометрів на південний схід від Сеула. Вогонь швидко поширився на кілька районів через сильний вітер.
Лісові пожежі у Південній Кореї: дивіться відео
Загалом пожежі вже знищили близько 4 650 гектарів території. Також відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих.
390 осіб залишилися без домівок.
Уряд виділить грошову допомогу евакуйованим та постраждалим.