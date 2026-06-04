Приклад Орбана демонструє ганьбу, якою закінчують ті, хто обирає допомагати Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до очільника Кремля в особистому листі. Президент України 4 червня порушив низку важливих питань, що стосуються територій, позиції міжнародної спільноти, втрат з обох сторін, а також тих, хто допомагає Росії знищувати українців.

Йдеться про колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Повний текст листа Зеленського до Путіна опублікували на сайті президента.

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Що Зеленський сказав про Орбана?

Глава держави повідомив, що Україна не дасть досягти успіху тим, хто всіляко намагається переконати світ у необхідності послаблення санкцій проти країни-агресорки й скорочення підтримки.

Приклад Орбана демонструє, якою ганьбою закінчують ті, хто обирає допомагати Росії у війні проти нас,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо! Віктор Орбан за час свого правління в Угорщині виступав проти підтримки України, ставав на заваді євроінтеграції та блокував погодження фінансової допомоги від ЄС.

Він нагадав і про те, як українці витримали складні зими, коли ворог намагався зруйнувати нашу енергетику. "Ми вистояли, і навіть у темряві стійкість українців збереглася", – наголосив президент.

При цьому Росія нині, як зауважив Зеленський, шукає допомоги в Північній Кореї, а також поглиблює свою залежність від Китаю.

Як на лист відреагували у Кремлі?

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відкритого листа, який президент України Володимир Зеленський адресував російському керівництву.

Він заявив, що якщо Зеленський хоче переговорів, то може приїхати до Москви в будь-який час. Водночас Пєсков додав, що очільник Кремля Путін поки не ознайомився зі змістом цього звернення.