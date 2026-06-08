Путін змушений виправдовуватись: які наміри Кремля зіпсував лист Зеленського

Лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна став несподіванкою для російського диктатора. Йому ще й довелося виправдовуватися.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що лист Зеленського до Путіна дотепно виніс у публічний простір питання, на які в Росії не хочуть відповідати. Путін опинився в програшній ситуації.

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Які наслідки будуть від листа Зеленського до Путіна?

За словами Нарожного, Росія вже упродовж кількох років веде війну на виснаження. Вони намагаються задавити кількістю особового складу, щоб виснажити Сили оборони України. Однак це неминуче призведе до того, що в Росії почнуться проблеми з набором людей.

Вже зараз на фронті щомісяця знищують по 30 – 35 тисяч окупантів. Росія вже кілька місяців поспіль набирає менше людей, ніж втрачає на фронті. Це змусить їх збільшувати підйомні за контракт або взагалі йти на часткову мобілізацію.

І тут лист виводять в публічний простір. Путін на своєму державному телебаченні виправдовується, що він не старий. Виправдовується за 30 тисяч втрат. Розповідає, що у нас нібито більше їх. Хоча усім зрозуміло, що, коли ти штурмуєш, то втрат у тебе буде більше. Це додатково ускладнить їм набір цих контрактників. Там взагалі цікава ситуація. В Росії є проблеми з грішми, а примусова мобілізація – зовсім непопулярна історія,

– зазначив Нарожний.

Путін був змушений виправдовуватися через лист Зеленського: дивіться відео 24 Каналу

Якщо ж Росія таки піде на часткову мобілізацію, то це абсолютно ламатиме усю пропаганду. Диктатор роками розповідає, що його армія просувається і от-от досягне всіх цілей.

До того ж восени 2022 року в Росії вже проводили часткову мобілізацію. Тоді, за різними даними, з Росії виїхало близько 1 мільйона людей. І це був сильний удар по економіці. Зараз в такому випадку наслідки будуть ще гіршими.

Путін зараз в такій ситуації, що, який би крок не зробив, все стане тільки гірше. Подивимося, на що він наважиться далі,

– підкреслив Нарожний.

Що відомо про лист Зеленського до Путіна?

Президент Володимир Зеленський написав відкритого листа до диктатора Путіна. Він закликав його піти на прямий діалог та припинити війну в Україні. Окремо Зеленський підкреслив, що Росія втрачає на фронті по 30 тисяч кожного місяця. При цьому українська розвідка фіксує, що РФ планує продовжити війну щонайменше до 2028 року.

Російський диктатор Путін сказав, що читав лист Зеленського. Він наголосив, що знайшов там "елементи хамства" та вважає це спробою зірвати можливість особистої зустрічі.