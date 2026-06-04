Зеленський запропонував Путіну визначити чітку дату зустрічі

Український лідер написав відкритого листа Путіну. В ньому він зокрема вказав, що Україна пропонує закінчити війну.

Текст документа ввечері 4 червня оприлюднили на офіційному сайті Офісу Президента. В листі Зеленський наголосив, що завершити війну треба чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового її розпалення.

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Зеленський закликає не чекати США

У своєму листі президент України написав, що Сполучені Штати нині приділяють всю свою увагу питанню Ірану. З огляду на це, він вважає, що неправильним буде чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Він заявив, що Україна пропонує закінчити її у форматі "між нами і вами".

Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого,

– написав Зеленський.

Де могла б відбутися зустріч Зеленського і Путіна?

Зеленський додав, що є країни, які традиційно приймають лідерів для розв'язання питань війни і миру. Серед таких назвав Швейцарію, Туреччину, країни Арабського світу і запевнив, що ці держави готові прийняти цю зустріч.

"Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі", – наголосив Зеленський.

Європа має сісти за стіл переговорів

Український президент підкреслив, що до розпочатого двостороннього треку можуть приєднатись інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі й Україні потрібні гарантії безпеки, як того хоче і Росія, то, зі слів Зеленського, логічною була б участь тих, хто справді може виступити гарантами.

"Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу", – написав український лідер.

Підсумовуючи, Зеленський зазначив, що Україна вже мала досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали. Тому, за його переконанням, сьогодні потрібно знайти передусім двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії.

Своєю війною ви назавжди розмежували Україну та Росію,

– констатував Зеленський у своєму листі до Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський у своєму відкритому листі до очільника Кремля заявив, що Україна на період переговорів готова припинити вогонь на полі бою.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що цей лист наша держава офіційно передасть Росії через дипломатичні канали. Він назвав цей документ "серйозною та змістовною" пропозицією задля завершення російсько-української війни.