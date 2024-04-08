Чи можуть росіяни поновити розвідку літаками А-50: пояснення Повітряних сил

Перед жорстокими ударами по Запоріжжю місцеві часто помічали розвідувальні дрони. Росіяни використовують Supercam, ZALA, "Орлан". Журналісти спитали речника Повітряних сил, чи можуть окупанти знову вести розвідку з А-50.

На початку квітня українська ППО збила один із найдорожчих російських безпілотників "Форпост". Дрон коштує близько семи мільйонів доларів, імовірно, він вів розвідку в акваторії Чорного моря.

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Загроза від розвіддронів

Як сказав спікер ПС Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, ворожі дрони постійно висять у прифронтовій зоні, зокрема на Харківщині та Херсонщині. Їх складно виявити, бо вони створені з композитних матеріалів. Україні потрібні засоби, щоб збивати такі розвідувальні БпЛА.

Чи можуть росіяни поновити розвідку літаками А-50

Ілля Євлаш уточнив, що зарано казати про "залишки А-50", адже Силам оборони вдалося ліквідувати меншу частину цих літаків. За даними розвідки, в росіян залишилося близько семи А-50.

Але дуже важливо, що Україна вразила саме ті літаки, які були модернізовані. Наша держава показала, що може ефективно боротися з цим типом літаків.

Окупанти мають потенціал до використання А-50, та це залежить від двох факторів. По-перше, треба підготувати особовий склад, по-друге, ці складні літальні засоби потребують таких матеріалів і компонентів, які не виготовляють у Росії.

Що дають ворогові атаки "Шахедами" і скільки ракет у них лишилося

Таким чином держава-агресор продовжує тактику терору. Вона використовує БпЛА типу "Шахед" там, де бачить можливості знищити критичну інфраструктуру України. До того ж такі постійні повітряні нальоти виявляють наші мобільні групи і фіксують, звідки відбуваються пуски ракет ППО.

Іще росіяни вдаються до тактики "турбуючий вогонь", що не дає українській ППО часу ефективно підготуватися до атаки. За словами Євлаша, ракет лишилося багато, але запаси вичерпується, бо ворог постійно використовує нові боєприпаси.

Енергетики ДТЕК під час спілкування з Associated Press указали: загарбники просто закидають Україну ракетами та дронами одночасно. Тож їм удається протиснути нашу ППО і серйозно нашкодити енергетиці. А якщо немає світла, люди навіть не дізнаються, коли на них полетять ракети.