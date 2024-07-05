У Росії літак Ан-2 здійснив жорстку посадку: шестеро людей травмовано

На Забайкаллі у Росії 5 липня здійснив жорстку посадку літак Ан-2. Внаслідок цього щонайменше 6 людей зазнали поранень.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Усіх постраждалих, за попередніми даними, уже ушпиталили до медичних закладів, передає 24 Канал.

До теми У Єкатеринбурзі екстрено сів літак

У Росії жорстку посадку здійснив літак Ан-2

Російські журналісти пишуть, що, за попередньою інформацією, борт Ан-2 проводив розвідку пожежної обстановки у Забайкальському краї, після чого зник з радарів.

Трохи пізніше, за словами пропагандистів, пілотам вдалося вийти на зв'язок та повідомити, що літак здійснив аварійну посадку. На місце вирушили рятувальники.

Внаслідок цього інциденту, за попередніми даними, постраждали 6 людей. Усіх їх евакуювали до Єравнинської районної лікарні, що у Бурятії. Причину інциденту ще встановлюють правоохоронні органи країни-агресорки.

Раніше у Росії екстрено сів пасажирський літак у Єкатеринбурзі. Внаслідок цього інциденту постраждалих та пошкоджень повітряного судна немає. Про причини екстреної посадки росіяни так і не повідомили.