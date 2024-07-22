США розгорнули стратегічні бомбардувальники біля кордону з Україною: з якою метою

Сполучені Штати перекинули в Румунію свої стратегічні бомбардувальники. Мовиться про дві одиниці літаків B-52 Stratofortress.

Наразі американські стратегічні літаки розташовані на 57 авіабазі Військово-повітряних сил Румунії імені Міхая Коґельничану.

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США перекинули стратегічні бомбардувальники у Румунію

У заяві, оприлюдненій командуванням Військово-повітряних сил США в Європі, повідомляється, що американські літаки відтепер діятимуть у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США та співпрацюватимуть з силами НАТО.

Генерал ВПС США Джеймс Геккер наголосив на відданості Сполучених Штатів співпраці з союзниками по НАТО на Східному фланзі задля посилення навичок об'єднання і координації зусиль з метою підтримання регіональної безпеки, захищеності та стабільності.

До цього норвезька газета The Barents Observer повідомила, що ці американські стратегічні бомбардувальники здійснили тренувальний політ над фінсько-російським кордоном перед тим, як прибути до Румунії.

Раніше Сили оборони Фінляндії заявили, що два американські бомбардувальники B-52 Stratofortress пролетіли в повітряному просторі країни 21 липня, прямуючи на Північ до Лапландії, поблизу кордону з Росією. Там бомбардувальники зробили коло та знову повернулися на Південь.

У Москві через це у небо підіймали винищувачі МіГ-29 і МіГ для ідентифікації повітряних цілей.