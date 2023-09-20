Ще один "долітався": у Росії розбився легкий літак "Бекас"

У Росії розбився легкий літак "Бекас". Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Князь-Умьот. Інформацію про жертв чи постраждалих у Росії не розкривають, передає 24 Канал.

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"Бекас" розбився у Пензенській області

Як повідомляють російські ЗМІ, легкий літак марки "Бекас" впав у Пензенській області поблизу населеного пункту Князь-Умьот. Що стало причиною авіакатастрофи, наразі не повідомляють.

Нині на місці працюють представники правоохоронних органів, які перевіряють обставини падіння літака. Слідчі також вивчають той факт, чи дотримувався пілот вимог безпеки. Інформацію щодо постраждалих не розкривають.

Не повідомляли також і про загиблих. Лише через деякий проміжок часу російський слідчий комітет повідомив, що пілот, який керував бортом "Бекас", загинув під час катастрофи.

Що відомо про літак марки "Бекас" "Бекас" – легкий багатоцільовий літак розроблений українською фірмою "Лілієнталь" ("Lilienthal") у Харкові. Компанія за 20 років роботи заводу виготовила понад 250 літаків різних модифікацій. У 2014 році компанія "Лілієнталь" припинила своє існування, проте виробник заявив, що продовжуватимуть надавати технічну підтримку і супровід для власників літаків. На борту літака можуть перебувати від 1 до 3 осіб, у залежності від комплектації.

Під Воронежем розбився російський винищувач

У середу, 20 вересня, у Росії спостерігається "аномальний літакопад". У соцмережах повідомляли, що у Воронезькій області розбився винищувач Су-34.

У міноборони Росії заявили, що інцидент стався близько о 10:00 під час виконання навчально-тренувального польоту. На борту було двоє членів екіпажу, які встигли катапультуватися. Їх евакуювали з місця авіатрощі.

Російські пропагандисти неохоче розповідають про втрату чергового літака. Що стало причиною падіння винищувача – наразі невідомо. Також не повідомляли щодо постраждалих унаслідок авіатрощі.