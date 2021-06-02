Літак "Белавіа" Хургада – Мінськ несподівано сів вночі у російському Краснодарі

Чартерний рейс білоруської авіакомпанії "Белавія" Хургада – Мінськ у ніч на 2 червня раптово сів в російському Краснодарі. Наразі невідомо, що стало причиною екстреної посадки літака.
Водночас засоби масової інформації у Білорусі зазначають, що з рейсом сталося "щось дивне".
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Літак вилетів з аеропорту Хургади вчора о 20:18 і мав приземлитися в аеропорту Мінська близько другої години ночі. Але рейс раптово змінив траєкторію польоту і сів в аеропорту Краснодара,
– повідомили журналісти.
Уточнили, що поки невідомо, чому літак перенаправили в російське місто. Там повітряне судно приземлилося близько 01:00 ночі. Стверджується, що нібито борт разом із пасажирами досі перебувають у Краснодарі.
"Судячи з онлайн-табло аеропорту Краснодара, рейс "Белавіа" повинен був вилетіти звідти о 09:00 ранку (час з Києвом однаковий). Якщо судити по онлайн-табло аеропорту Мінська, прилетить він об 11:00", – додали ЗМІ.
Перехоплення літака Ryanair режимом Лукашенка: що відомо
- Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.
- На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції. Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.
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