Літак кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса здійснив аварійну посадку, – ЗМІ

Реактивний літак сенатора Джей Ді Венса змушений був здійснити аварійну посадку в Мілуокі, штат Вісконсин. Інцидент трапився у п'ятницю, 16 серпня удень через механічну проблему.

Після усунення проблеми літак продовжив свій маршрут до Цинциннаті. Раніше цього дня Венс виступив перед Асоціацією поліції Мілуокі.

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Що відомо про аварійну посадку літака Венса

Реактивний літак сенатора Венса, відомий під назвою "Trump Force Two", змушений був здійснити аварійну посадку в Мілуокі, штат Вісконсин, у п’ятницю вдень через механічну проблему.

Пілот повідомив про несправність ущільнювача дверей,

– розповів речник сенатора Тейлор Ван Кірк.

Одразу після цього була оголошена надзвичайна ситуація, як тільки проблему було вирішено, літак вирушив назад до Цинциннаті, як і планувалося початково.

Раніше того ж дня Венс виступив перед Асоціацією поліції Мілуокі, де обговорював питання нелегальної імміграції та її впливу на суспільство. Сенатор застеріг, що велика кількість нелегальних іммігрантів може створювати "етнічні анклави", які, на його думку, можуть сприяти зростанню рівня злочинності.