Бачили ледь не всюди, а Росія вже "знищує": бурхлива реакція мережі на ймовірні F-16 в Україні

Після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про можливе постачання F-16 в Україну, у мережі активізувалися користувачі, які стверджували, що нібито бачили західні винищувачі. Водночас росіяни вже хизуються, що, мовляв, "знищили всі F-16 в Україні".

Українці у мережі постили багато і відео з начебто літаками F-16, які фіксували "ледь не в кожному місті" нашої держави. Якою була реакція мережі на можливі постачання F-16 в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Нові F-16 бачили ледь не в кожному місті України

У соцмережах вже почали з'являтися перші фото і відео з американськими винищувачами, які, як стверджується, були помічені в українському небі. F-16 уже нібито почали фіксувати у Львові та Одесі.

У Львові буцімто бачили літаки F-16 / Фото з акаунту @Tendar у соцмережі Х

Західні винищувачі могли бачити і біля Одеси / Відео з акаунту @igorsushko у соцмережі Х

Водночас російські пропагандисти вже почали браво "відзвітуватися", що нібито почали знищувати літаки F-16, які прилетіли в Україну. Однак подібні заяви лише розсмішили мережу.

Росіяни викликали сміх заявами про "знищення" F-16 в Україні / Пост з акаунту @igorsushko у соцмережі Х

Деякі з російських пропагандистів досить тривожно поставилися до новини з можливої передачі Україні F-16. А хтось уже визначив "пріоритетні" цілі для цих західних винищувачів.

Російським пропагандистам тривожно через можливе постачання західних винищувачів Україні / Відео з акаунту @igorsushko у соцмережі Х

А українці масово постять меми про F-16

Поки офіційно влада мовчить стосовно можливого постачання F-16 в Україну, користувачі мережі не втомлюються створювати меми про можливу появу цих винищувачів у небі.

Одразу після матеріалу Bloomberg мережу охопили смішні фото з мемами про ці літаки і їхню кількість в Україні.

Меми про можливе постачання F-16 в Україну / Фото з акаунту @serhii_rieznik у соцмережі Х

У мережі жартують і про те, що росіянам після ударів по українській енергетиці і передачі F-16 нашій державі, буде несолодко.

Російська енергетика начувається після передачі F-16 Україні / Відео з акаунту @DTEK_Ukraine у соцмережі Х

Дехто в мережі вже навіть встиг припустити, хто міг би керувати новими F-16 в Україні та охороняти наше небо від ворожих цілей.

Хто може першим спробувати літати на F-16 в Україні / Пост з акаунту @LaraFilinni у соцмережі Х

У соцмережах також припустили, як може виглядати мапа повітряних тривог у Росії, якщо український F-16 вирішить раптом злетіти у небо.

Якою може бути тривога у Росії під час вильоту F-16 / Фото з телеграм-каналу Smak

Добірка мемів про F-16 в Україні / Фото з соцмереж

Загалом, креативу українців у створенні мемів про F-16 в Україні точно не бракує.