Літак з Казахстану прибув в Україну

В Україну мали прибути з Казахстану 33 українців. Згідно з повідомленням аеропорту "Бориспіль", літак приземлився о 20:50 9 січня.

Раніше про те, що понад 30 українців мають повернутись додому саме 9 січня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Проте точний час прибуття літака він не зазначив.

До теми 33 українці з Казахстану невдовзі прилетять у Київ, – Кулеба

Літак приземлився о 20:50

Згідно з даними на табло в аеропорті "Бориспіль", рейс МАУ із Нур-Султана PS 9113 прибув до Києва о 20:50. Більше деталей – наразі невідомо.

За словами міністра закордонних справ наступні рейси із Казахстану з українцями на борту заплановані на 13 та 16 січня. Дипвідомство посилено працює над евакуацію тих українських громадян, які звернулись в консульство по допомогу. Найбільше таких випадків в Алмати.

Дані про прибуття літака / Скриншот з сайту "Борисполя"

Українців немає серед постраждалих у протестах

Раніше прессекретар МЗС Олег Ніколенко повідомив, немає інформації про те, що українці постраждали у заворушеннях у Казахстані. Також наших громадян немає серед затриманих та загиблих. Найбільше українців, які не могли покинути Казахстан у Алмати – більше ніж 100. Саме у цьому місті міжнародний аеропорт призупинив роботу і не використовують для обслуговування цивільних літаків.

Більше тут Протести у Казахстані: в МЗС розповіли, чи є серед загиблих і постраждалих громадяни України

Останні новини про протести в Казахстані: коротко

Росія продовжує перекидати свої війська на територію Казахстану. Раніше президент Токаєв попросив про допомогу сили ОДКБ.

Кількість затриманих учасників акцій наблизилась до 6 тисяч.

Водночас невідома кількість загиблих – дані постійно різняться.

Серед затриманих і відомий киргизький джазовий музикант Вікрам Рузахунов, який прибув у Казахстан задля концертів.

У Казахстані не працюють обмінні пункти, в Алмати закрили дошкільні заклади.

Дивіться відео про масові затримання у Казахстані: