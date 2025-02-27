ЗМІ пояснили, що у Росії з двигунами для МіГ-31К і чому тривог через ці літаки стало менше

У мережі можна було зустріти твердження, що ворог міг призупинити постійні вильоти літаків МіГ-31К, що є носіями ракети "Кинджал", нібито через проблеми з двигуном. Однак основна причина цього може полягати в абсолютно іншому факторі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

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Чи дійсно у ворога є проблеми з двигунами для МіГ-31К

Журналісти наголосили, що теорією про те, що у Росії можуть бути проблеми з двигунами МіГ-31К, став факт, що з 1 січня 2025 року і до сьогоднішнього дня тривога через зліт цих літаків по всій Україні лунала лише тричі: 8 та 25 січня, а також 24 лютого.

У мережі також можна знайти інформацію, що літаки МіГ-31 усіх варіантів оснащені реактивними двигунами типу Д-30Ф6, які наразі не виробляються. Цікаво, що показник міжремонтного ресурсу Д-30Ф6 складає усього 300 годин, тобто ремонтувати такі двигуни треба справді доволі часто.

Ще можемо зауважити такий специфічний момент: якщо у 2014 році представники російського ВПК заявляли, що на складах накопичено аж 1 500 Д-30Ф6, завдяки чому є запас на 20 – 30 років без необхідності виготовляти нові двигуни, то уже в травні 2024 року компанія "ОДК-Пермські мотори" заявила про готовність поновити виробництво Д-30Ф6 якраз із мотиву, що доступний запас таких силових установок вичерпується,

– мовиться у матеріалі.

Водночас журналісти наголошують, що треба враховувати факт, що, окрім МіГ-31К як носіїв ракет "Кинджал" Росія використовує також перехоплювачі МіГ-31Б/БМ. Ці літаки важливі ворогу для протидії нашій авіації на великих дальностях, тому утримання цього флоту для росіян безумовно є складним.

Однак якщо відкрити The Military Balance 2024, то там прописано, що на початок минулого року Росія мала до 90 перехоплювачів МіГ-31 в складі ВКС РФ і ще 30 таких літаків в складі морської авіації. І водночас – уже до 24 літаків типу МіГ-31К (хоча на початок 2022 року носіїв "Кинджалів" було лише 12).

"З даних уже в цьому абзаці можна зробити висновок про те, що Росія паралельно з утриманням в строю перехоплювачів МіГ-31 намагається навіть нарощувати флот носіїв аеробалістичних ракет", – написали автори.

Також певну кількість літаків типу МіГ-31 країна-агресор досі може мати на зберіганні, та використовувати їх як "донори-запчастини" або для повного відновлення повітряного судна та повернення його у стрій.

Базова оцінка можливої кількості МіГ-31 на зберіганні в окупантів може варіюватися у діапазоні від 130 до 150 машин. Проте цифра може виявитись меншою.

Тобто росіяни на свій флот МіГ-31К та перехоплювачів МіГ-31Б/БМ мають певну "подушку ресурсів", яку цілком можуть "проїдати" ще тривалий час.

Тоді чому ж кількість тривог з МіГ-31К могла зменшитися

Журналісти наголошують, що пояснення тому, що росіяни почали настільки рідко практикувати демонстративні польоти носіїв "Кинджалів", може лежати в площині доктрини використання аеробалістичних та гіперзвукових ракет.

Так, країна-агресорка вважає, що таке ракетне озброєння має використовуватись в умовах "фактору раптовості". Тому цілком можливо, що від періоду психологічного тиску із регулярними польотами МіГ-31К ворог міг перейти до певного "призупинення" використання цих носіїв, щоб підступно вдарити ракетами "Кинджал" по Україні в найбільш неочікуваний момент.