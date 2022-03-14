Літак, пов'язаний з олігархом Абрамовичем, вилетів з Тель-Авіва в Стамбул
Джерело:Reuters
Приватний літак, яким ймовірно користується олігарх Роман Абрамович вилетів 14 березня з Ізраїлю до Туреччини. У цей день набрали чинності заходи щодо замороження його активів.
Абрамович має ізраїльське громадянство. Саме тому, як і багато інших підсанкційних олігархів, перебрався до Ізраїлю з Великої Британії.
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Невідомо, чи саме Абрамович був на борту
Наразі невідомо, чи був олігарх на борту, який вилетів з Тель-Авіва в Стамбул. Проте у віп-залі аеропорту Бен-Гуріон його начебто помітили. Літак G650ER вміщує 19 пасажирів і його приблизну вартість оцінюють у 65 мільйонів доларів.
Зазначимо, що Абрамович є одним з 7 олігархів, які потрапили під санкції Великої Британії. Каральні обмеження передбачають заморожування активів олігархів і заборону вести бізнес з країною.Важливо! 14 березня в МЗС Ізраїлю заявили, що не стануть країною, через яку Росія обходитиме санкції. У відомстві запевнили, що координують питання з банком Ізраїлю, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, управлінням аеропортів, Міністерством енергетики.
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