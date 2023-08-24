Літак Пригожина могла збити російська система ППО, – Financial Time

Обставини аварії літака Євгенія Пригожина, під час якої загинув ватажок ПВК "Вагнера" до кінця не з'ясовані. Проте однією з версій є те, що літак уразила російська ППО.

Про це видання повідомляє з посиланням на американського чиновника, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності. Якщо це справді так, то загибель Пригожина – спланована операція з боку російського керівництва.

Зверніть увагу "Розважався з іншими музикантами": куди подівся Путін після загибелі Пригожина

Російська ППО збила літак Пригожина

Чиновник стверджує, що найімовірніше, літак Пригожина збили ракети російської ППО. Тобто цілком ймовірно, що керівник вагнерівців отримав ті боєприпаси, які просив, тільки не так, як він цього очікував.

Хоча цей же чиновник заявив, що присутність Пригожина на борту літака, який розбився, підтвердити та спростувати не можуть.

Путін не бере полонених,

– заявив посадовець.

Факт причетності російської ППО не доведений, проте ця версія існує з перших хвилин після аварії. Якщо і справді російські ракети стали причиною аварії, то це доволі показова ситуація – ППО росіян не може впоратися з безпілотниками у Москві, але розправляється зі своїми з літаками.

Путіну вигідна смерть Пригожина

У червні 2023 року Євгеній Пригожин влаштував заколот, звинувачуючи військове керівництво Росії у спробі знищити його приватну військову компанію. Ті події принизили Путіна не тільки перед росіянами, але й перед усім світом, адже показав, наскільки слабка влада диктатора. Вагнерівці без особливих зусиль захопили два міста з населенням понад мільйон осіб у кожному та за кілька годин дійшли до Московської області. Якби не домовленості Пригожина і Лукашенка, в результаті яких керівник найманців зупинив заколот, то вагнерівці точно б дійшли до столиці. У Москві тоді готували все до вуличних боїв.

Пригожин міг стати політичним конкурентом для Путіна на тлі всіх тих подій, тому цілком ймовірно, що його позбулися за наказом диктатора.

Тим часом усі силові структури Ростова-на-Дону та Бєлгорода підняли по тривозі. Вочевидь, це пов'язано з тим, що у Росії бояться нового заколоту, який може спричинити загибель терориста Пригожина.