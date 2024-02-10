Намотував кола: літак Путіна ніяк не міг приземлитися в Казані

Ввечері 9 лютого стало відомо про дивну активність російського літака Іл-96. Борт RSD983, який вилетів з Москви, наробив з десяток кіл і ніяк не міг приземлитися у російській Казані.

Мовиться про літак спеціального льотного загону "Росія". Він займається перевезенням перших осіб країни. Втім, ми не можемо стверджувати, що 9 лютого ввечері на борту перебував Владімір Путін.

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Літак кружляв і кружляв і повернувся назад

Згідно з даними Flightradar, повітряне судно, на якому пересуваються перші особи у Росії, зробило кілька кіл у небі над Казанню.

За наявною інформацією, борт RSD983 вилетів з аеропорту "Внуково" близько 18:12. Він намотав щонайменше 8 кіл над аеропортом Казані. Після цього повітряне судно взяло курс на російську столицю.



Літак мотав кола над аеропортом Казані / Скриншот

Власне, дані Flightradar свідчать про те, що Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" приземлився у міжнародному аеропорті "Остаф'єво". Сталося це о 22:23.



Літак приземлився в аеропорту "Остаф'єво" / Скриншот

Як зазначають російські ЗМІ, літак не пішов на посадку у Казані явно не через погоду. У столиці Татарстану не було опадів. Крім того, пасажирські лайнери приземлялися без жодних проблем, якщо звернути увагу на місцеве табло.

Згідно з неофіційними даними, борт RSD983 іноді використовує міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров. Відомо, що саме на ньому він летів до Берліну у 2018 році для Мінських угод, урегулювання ситуації у Сирії, а у 2019 – до Тунісу, а от у 2020 році – до Вірменії.

Звернімо увагу, що у липні 2023 року цей літак був у ПАР. Згідно з даними Flightradar, він приземлявся у Преторії. Що дуже дивно, враховуючи той факт, що Лавров брав участь у зустрічі БРІКС з допомогою відеозв'язку.

Зауважимо, що напередодні вийшов матеріал The Wall Streat Journal. У ньому зазначають, що останнім часом у Росії фіксують значно більше випадків проблем серед цивільної авіації. Літаки то спалахують, то у них відмовляють двигуни, то виявляють несправності шасі.

Журналісти видання зауважили, що Росія почала на собі відчувати вплив санкцій, накладених Заходом. Це відчуває цивільна авіація країни-агресорки. Адже понад дві треті бортів вироблені іноземними компаніями. Серед них – Airbus та Boeing.