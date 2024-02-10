Намотував кола: літак Путіна ніяк не міг приземлитися в Казані
Ввечері 9 лютого стало відомо про дивну активність російського літака Іл-96. Борт RSD983, який вилетів з Москви, наробив з десяток кіл і ніяк не міг приземлитися у російській Казані.
Мовиться про літак спеціального льотного загону "Росія". Він займається перевезенням перших осіб країни. Втім, ми не можемо стверджувати, що 9 лютого ввечері на борту перебував Владімір Путін.
Читайте також Західний світ аплодує, – Ігнат про перше в історії знищення літаків Росії А-50 та Іл-22
Літак кружляв і кружляв і повернувся назад
Згідно з даними Flightradar, повітряне судно, на якому пересуваються перші особи у Росії, зробило кілька кіл у небі над Казанню.
За наявною інформацією, борт RSD983 вилетів з аеропорту "Внуково" близько 18:12. Він намотав щонайменше 8 кіл над аеропортом Казані. Після цього повітряне судно взяло курс на російську столицю.
Літак мотав кола над аеропортом Казані / Скриншот
Власне, дані Flightradar свідчать про те, що Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" приземлився у міжнародному аеропорті "Остаф'єво". Сталося це о 22:23.
Літак приземлився в аеропорту "Остаф'єво" / Скриншот
Як зазначають російські ЗМІ, літак не пішов на посадку у Казані явно не через погоду. У столиці Татарстану не було опадів. Крім того, пасажирські лайнери приземлялися без жодних проблем, якщо звернути увагу на місцеве табло.
Згідно з неофіційними даними, борт RSD983 іноді використовує міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров. Відомо, що саме на ньому він летів до Берліну у 2018 році для Мінських угод, урегулювання ситуації у Сирії, а у 2019 – до Тунісу, а от у 2020 році – до Вірменії.
Звернімо увагу, що у липні 2023 року цей літак був у ПАР. Згідно з даними Flightradar, він приземлявся у Преторії. Що дуже дивно, враховуючи той факт, що Лавров брав участь у зустрічі БРІКС з допомогою відеозв'язку.
Зауважимо, що напередодні вийшов матеріал The Wall Streat Journal. У ньому зазначають, що останнім часом у Росії фіксують значно більше випадків проблем серед цивільної авіації. Літаки то спалахують, то у них відмовляють двигуни, то виявляють несправності шасі.
Журналісти видання зауважили, що Росія почала на собі відчувати вплив санкцій, накладених Заходом. Це відчуває цивільна авіація країни-агресорки. Адже понад дві треті бортів вироблені іноземними компаніями. Серед них – Airbus та Boeing.