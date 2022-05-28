Літак, ракети й багато гелікоптерів росіян "спіткала кара небесна": втрати ворога на Півдні

На Півдні України продовжуються бої з російськими загарбниками. Ворог наступає, але продовжує зазнавати значних втрат не лише у живій силі, а й у техніці.

Тільки за одну добу 28 травня наші захисники там змогли "приземлити" 6 гелікоптерів. Про це повідомили в оперативному зведені командування "Південь" за добу.

У це день Знищення Су-35 над Херсонщиною: перед цим Повітряні сили ліквідували ворожу ротно-тактичну групу

Росіяни атакували, але отримали відсіч

На лінії зіткнення практично не припиняються бойові дії. Наразі противник робить усе для укріплення свої оборони. Зокрема, окупанти навіть зривають плити із доріг, щоб обкладати ними свої позиції.

Окрім оборонних дій, у цей день ворог на Півдні наніс 5 ударів гелікоптерами Мі-8. Намагаючись ще раз атакувати позиції наших захисників трьома гелікоптерами, вони отримали гідну відсіч. Їхню атаку вдалося зірвати, проте наші захисники не говорять, як саме.

Детальніше про збиті в небі цілі

Спосіб ураження не розкривають, щоб не допомогти росіянам. Також у небі над Миколаївщиною та Херсонщиною ліквідували 2 ракети типу "повітря – повітря". Однак, збили не лише їх.

Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. Тож, кара небесна спіткала і літак, і ракети,

– розповіли в ОК "Південь".

Також наші воїни провели кілька успішних контратак. Тому втрати ворога за добу там становлять 63 росіяни. Окрім цього знищили 19 одиниць техніки, серед якої були 3 сучасних танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град", артустановка та вже згадані повітряні цілі.

Детальніше про ситуацію на цьому напрямку: дивіться відео

Напередодні також зірвали атаку

26 травня російські війська теж намагалися атакувати позиції наших захисників на Півдні гелікоптерами. Це були кілька Мі-24, по яких одразу відкрили вогонь.

Як наслідок, російські пілоти почали розвертатися ще до того, як змогли завдати удар. Та все ж вони повернулися наступного дня, щоб бути збитими. Слід зауважити, що в оперативному командуванні саме цього й очікували.

Враховуючи, що ворог може повторювати подібні напади, спосіб нашої відповіді ми поки не розкриваємо. Маємо ще чим здивувати рашистів,

– зазначили тоді захисники півдня.

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