Авіакатастрофа у США: літак з пасажирами впав у Тихий океан
- Невеликий літак із шістьма людьми на борту розбився біля узбережжя Сан-Дієго.
- Влада розпочала розслідування.
В неділю, 8 червня, біля узбережжя Сан-Дієго розбився літак. Відомо, що на борту перебувало 6 осіб.
Про це пише 24 Канал з посиланням на AP.
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Авіакатастрофа у США
У понеділок, 9 червня, влада розпочала розслідування після того, як поблизу узбережжя Сан-Дієго розбився літак.
Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що двомоторний літак Cessna 414 розбився близько 12:30 у неділю, 8 червня, невдовзі після зльоту.
Пізніше пошукові служби виявили уламки приблизно через 8 кілометрів від узбережжя Пойнт-Лома, району Сан-Дієго. Глибина води в районі пошуків сягає близько 61 метра.
Представники берегової охорони у своєму першому пресрелізі 8 червня повідомили, що розшукують 6 людей на борту, проте особи не розголошуються.
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Нагадаємо, поблизу Вашингтона ввечері 29 січня сталася авіакатастрофа, де зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Black Hawk. Тоді на бортах перебувало понад 60 людей.