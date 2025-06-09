Авіакатастрофа у США: літак з пасажирами впав у Тихий океан

В неділю, 8 червня, біля узбережжя Сан-Дієго розбився літак. Відомо, що на борту перебувало 6 осіб.

Про це пише 24 Канал з посиланням на AP.

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Авіакатастрофа у США

У понеділок, 9 червня, влада розпочала розслідування після того, як поблизу узбережжя Сан-Дієго розбився літак.

Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що двомоторний літак Cessna 414 розбився близько 12:30 у неділю, 8 червня, невдовзі після зльоту.

Пізніше пошукові служби виявили уламки приблизно через 8 кілометрів від узбережжя Пойнт-Лома, району Сан-Дієго. Глибина води в районі пошуків сягає близько 61 метра.

Представники берегової охорони у своєму першому пресрелізі 8 червня повідомили, що розшукують 6 людей на борту, проте особи не розголошуються.

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Нагадаємо, поблизу Вашингтона ввечері 29 січня сталася авіакатастрофа, де зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Black Hawk. Тоді на бортах перебувало понад 60 людей.