У Польщі розбився військовий літак: моторошні кадри трощі

У польському місті Ґдиня розбився військовий літак M-346 Bielik. Він готувався до авіашоу, яке заплановане в аеропорту Ґдиня-Косаково 13 липня.

Інцидент трапився 12 липня. Речник Генерального командування Збройних сил Польщі Марек Павляк запевнив, що за штурвалом був дуже досвідчений пілот.

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Видання написало, що літак належав 4 навчальному авіаційному крилу.

Літак виконував різні види акробатики на малій висоті. Раптом він почав пікірування. Пілот не встиг уникнути зіткнення з землею. Він розбився на асфальті,

– написали журналісти.

За даними видання:

на борту перебувала одна людина – досвідчений пілот;

уламки літака вже загасили.

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У Польщі розбився літак / скриншоти з відео та фото RMF24

Він літав на літаку вгору-вниз, робив круги диму, літав вертикально вниз. У нас є квартира біля аеропорту. Я вийшов з дому, ми з дівчиною дивимося, і я кажу: "Він розіб'ється". І раптом чуємо "бум" і бачимо клуби диму,

– розповів слухач видання.

Журналісти пояснили, що на кадрах, які їм надіслали – видно, як літак падає, а потім в небо підіймається чорний дим.

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Обставини трагедії після рятувальної операції з'ясовуватиме Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

У мережі показали відео вибуху

Полковник запасу, пілот і інструктор F-16 Крістіан Зеньч розповів виданню, що конструкція літака пристосована для виконання польотів з великими перевантаженнями.

M-346 Bielik – це двомісний двомоторний літак, призначений для поглибленої авіаційної підготовки. Перші машини з'явилися в Польщі у 2016 році.

"Пілот, який сідає на цей літак, має досвід. Це не новачок. За його плечима кілька сотень годин, принаймні на інших типах літаків", – запевнив Зеньч.

Авіаційний експерт Гжегож Брихчинський пояснив, що він бачить два елементи, які могли сприяти катастрофі. За його словами, погода була ідеальною. Тож ймовірною причиною трагедії є проблема з боку пілота (наприклад, здоров'я) або машини. За його словами, більше інформації нададуть експерти, дослідивши чорну скриньку літака.