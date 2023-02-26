На російський літак у "Мачулищах" могли скинути вибухівку: пошкодження критичні

Унаслідок вибухів на аеродромі "Мащулищі" у Білорусі міг зазнати пошкоджень військово-транспортний російський літак ДРЛС А-50. Серед версій – скидання вибухівки.

Вибухівку на російський літак міг скинути невідомий об'єкт. Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Пошкодження літака критичні

Поки що скидання вибухівки на аеродром та сам літак з невідомого об'єкта – тільки одна із версій подій, яка викликала серйозний переполох у самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Однак, якщо вірити цьому повідомленню, то ціллю став літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 – російський літак-розвідник. Ймовірно, пошкоджена кабіна пілота та антена й пошкодження літака є суттєвими.

За даними BYPOL, пошкодження літака настільки критичні, що він більше нікуди не полетить. Цікаво, що близько 17:33 26 лютого, тобто після вибухів, на "Мачулищах" приземлився російський транспортний літак Іл-76. Мабуть, теж чекає своєї вибухової порції.

Що відомо про вибухи в "Мачулищах"

А-50 – російський літак дальнього радіолокаційного стеження, розроблений на базі Іл-76. Його використовують для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів військ про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.

Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали 2 вибухи. На місце події одразу прибули силовики та інспектори ДАІ, які взялися перевіряти усіх поруч з аеродромом. Щобільше, удень по квартирах місцевих мешканців почав ходити ОМОН.

Згодом стало відомо, що унаслідок вибухів постраждали російський літак та снігоочисна техніка.

Нагадаємо, що саме з цього аеродрому місяцями злітали російські літаки МіГ-31К – носії надзвукових ракет "Кинджал", проти яких поки що безсила українська ППО. Тому сигнали повітряних тривог лунали майже одночасно по всій країні. Варто відзначити, що тепер такі літаки піднімають на російських аеродромах, а не на білоруських.