Пасажирський літак у США почав розпадатися просто в повітрі: фото та відео вражають

231 пасажир та 10 членів екіпажу – саме стільки людей могли загинути 20 лютого у США, коли в літака Boeing 777-200 під час польоту відвалилася частина двигуна. Його уламки попадали на будинки мешканців Блумфілда.
Джерело:ABC news
У компанії United Airlines, чий літак і потрапив у халепу, повідомили, що борт успішно приземлився. Жодна людина не постраждала.
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Літак у США почав розвалюватися просто в повітрі: що відомо
- Літак Boeing 777-200 компанії United Airlines 20 лютого прямував на Гаваї.
- Раптово відмовив правий двигун, ба більше – він почав розпадатися просто в повітрі.
- Уламки літака попадали на будинки у містах Денвер та Блумфілд, штат Колорадо.
- Та при цьому літак зміг успішно приземлитися під час аварійної посадки у міжнародному аеропорту Денвера.
- Дивом жоден пасажир не постраждав, це підтвердила Федеральна авіаслужба Сполучених Штатів Америки (FAA).
- На борту літака під час польоту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.
Фото уламків літака біля будинків у Блумфілді опублікувала місцева поліція. Також у мережі з'явилося відео, яке фільмували під час польоту пасажири.
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