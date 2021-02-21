Пасажирський літак у США почав розпадатися просто в повітрі: фото та відео вражають

21 лютого 2021 , 04:44
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231 пасажир та 10 членів екіпажу – саме стільки людей могли загинути 20 лютого у США, коли в літака Boeing 777-200 під час польоту відвалилася частина двигуна. Його уламки попадали на будинки мешканців Блумфілда.

Джерело:

ABC news

У компанії United Airlines, чий літак і потрапив у халепу, повідомили, що борт успішно приземлився. Жодна людина не постраждала.

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Літак у США почав розвалюватися просто в повітрі: що відомо

  • Літак Boeing 777-200 компанії United Airlines 20 лютого прямував на Гаваї.
  • Раптово відмовив правий двигун, ба більше – він почав розпадатися просто в повітрі.
  • Уламки літака попадали на будинки у містах Денвер та Блумфілд, штат Колорадо.
  • Та при цьому літак зміг успішно приземлитися під час аварійної посадки у міжнародному аеропорту Денвера.
  • Дивом жоден пасажир не постраждав, це підтвердила Федеральна авіаслужба Сполучених Штатів Америки (FAA).
  • На борту літака під час польоту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.

Фото уламків літака біля будинків у Блумфілді опублікувала місцева поліція. Також у мережі з'явилося відео, яке фільмували під час польоту пасажири.

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