Російський Су-25 випадково бомбардував Киргизстан: як це сталося
- Російський Су-25 випадково скинув навчальні боєприпаси під час польотів у Киргизстані, утворивши вирви поблизу села Сари-Камиш.
- Інцидент розслідує військова прокуратура, а польоти на авіабазі в Киргизстані тимчасово призупинено.
Під час навчально-тренувальних польотів російських штурмовиків Су-25 у Киргизстані стався інцидент із несанкціонованим сходженням боєприпасів. Фактично йдеться про випадкове бомбардування.
Про це повідомляє киргизьке видання 24.kg.
Що відомо про випадкове бомбардування Киргизстану російським Су-25?
За даними ЗМІ, польоти виконували літаки з російської авіабази, розташованої в Канті, приблизно за 20 кілометрів від столиці Киргизстану – Бішкека. Інцидент із Су-25 стався в Іссик-Кульській області.
Поблизу села Сари-Камиш у полі утворилися дві вирви радіусом близько 2 – 3 метрів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань інфраструктури.
Наслідки випадкового бомбардування російським Су-25 у Киргизстані / Фото з соціальних мереж
У Міністерстві оборони Киргизстану уточнили, що літаки використовували навчальні авіаційні засоби ураження, так звані бовванці. Наразі інцидент розслідує військова прокуратура.
На час перевірки командування повітряно-космічних сил Росії призупинило навчально-тренувальні польоти на авіабазі в Киргизстані.
Нещодавно в окупованому Криму розбився російський Ан-26
Увечері 31 березня Росія втратила літак Ан-26, який здійснював плановий переліт над окупованим Кримом. 29 осіб, які перебували на борту – екіпаж та пасажири – загинули.
Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс розповів, що на борту перебували військові моряки Північного флоту Росії. Сам літак начебто впав біля села Куйбишеве Бахчисарайського району Криму.
Пізніше російські ЗМІ написали, що внаслідок авіакатастрофи загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів штабу Північного флоту Росії. За попередньою причиною, літак розбився через технічну несправність.
До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу зауважив, що ворог, імовірно, використовував Су-34 для протидії українським дронам. Експерт також вважає, що авіакатастрофа виникла через помилку у техніці пілотування.