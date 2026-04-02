Укр Рус
24 Канал Новини світу Російський Су-25 випадково бомбардував Киргизстан: як це сталося
2 квітня, 23:56
3

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російський Су-25 випадково скинув навчальні боєприпаси під час польотів у Киргизстані, утворивши вирви поблизу села Сари-Камиш.
  • Інцидент розслідує військова прокуратура, а польоти на авіабазі в Киргизстані тимчасово призупинено.

Під час навчально-тренувальних польотів російських штурмовиків Су-25 у Киргизстані стався інцидент із несанкціонованим сходженням боєприпасів. Фактично йдеться про випадкове бомбардування.

Про це повідомляє киргизьке видання 24.kg

Що відомо про випадкове бомбардування Киргизстану російським Су-25?

За даними ЗМІ, польоти виконували літаки з російської авіабази, розташованої в Канті, приблизно за 20 кілометрів від столиці Киргизстану – Бішкека. Інцидент із Су-25 стався в Іссик-Кульській області. 

Поблизу села Сари-Камиш у полі утворилися дві вирви радіусом близько 2 – 3 метрів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань інфраструктури. 


Наслідки випадкового бомбардування російським Су-25 у Киргизстані / Фото з соціальних мереж

У Міністерстві оборони Киргизстану уточнили, що літаки використовували навчальні авіаційні засоби ураження, так звані бовванці. Наразі інцидент розслідує військова прокуратура. 

На час перевірки командування повітряно-космічних сил Росії призупинило навчально-тренувальні польоти на авіабазі в Киргизстані.

Нещодавно в окупованому Криму розбився російський Ан-26

  • Увечері 31 березня Росія втратила літак Ан-26, який здійснював плановий переліт над окупованим Кримом. 29 осіб, які перебували на борту –  екіпаж та пасажири – загинули.

  • Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс розповів, що на борту перебували військові моряки Північного флоту Росії. Сам літак начебто впав біля села Куйбишеве Бахчисарайського району Криму.

  • Пізніше російські ЗМІ написали, що внаслідок авіакатастрофи загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів штабу Північного флоту Росії. За попередньою причиною, літак розбився через технічну несправність.

  • До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в етері 24 Каналу зауважив, що ворог, імовірно, використовував Су-34 для протидії українським дронам.  Експерт також вважає, що авіакатастрофа виникла через помилку у техніці пілотування.