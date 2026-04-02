Російський Су-25 випадково бомбардував Киргизстан: як це сталося

Під час навчально-тренувальних польотів російських штурмовиків Су-25 у Киргизстані стався інцидент із несанкціонованим сходженням боєприпасів. Фактично йдеться про випадкове бомбардування.

Про це повідомляє киргизьке видання 24.kg.

Цікаво Більше не літають, як раніше: у ЗСУ розповіли, як росіян вразила втрата Мі-8 та Ка-52

Що відомо про випадкове бомбардування Киргизстану російським Су-25?

За даними ЗМІ, польоти виконували літаки з російської авіабази, розташованої в Канті, приблизно за 20 кілометрів від столиці Киргизстану – Бішкека. Інцидент із Су-25 стався в Іссик-Кульській області.

Поблизу села Сари-Камиш у полі утворилися дві вирви радіусом близько 2 – 3 метрів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань інфраструктури.



Наслідки випадкового бомбардування російським Су-25 у Киргизстані / Фото з соціальних мереж

У Міністерстві оборони Киргизстану уточнили, що літаки використовували навчальні авіаційні засоби ураження, так звані бовванці. Наразі інцидент розслідує військова прокуратура.

На час перевірки командування повітряно-космічних сил Росії призупинило навчально-тренувальні польоти на авіабазі в Киргизстані.

Нещодавно в окупованому Криму розбився російський Ан-26